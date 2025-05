Quién es Michael Pitt, el famoso actor que fue arrestado por cargos de abuso y agresión

El actor Michael Pitt fue arrestado por la policía tras ser acusado de abuso sexual y agresión en contra de su expareja , cuya identidad no ha sido revelada. Según reportes, el actor habría estrangulado y atacado a la víctima con un bloque de cemento y una tabla de madera.

El actor, de 44 años, fue ingresado a prisión mientras enfrenta el proceso legal. Los hechos habrían ocurrido entre abril de 2020 y agosto de 2021, en la ciudad de Nueva York.

¿Michael Pitt es inocente?

Los abogados de Pitt afirmaron que su cliente es inocente y que cuentan con pruebas que podrían ayudar a desestimar los cargos presentados en su contra .

“Desafortunadamente, vivimos en un mundo donde alguien como el Sr. Pitt, un profesional consumado que jamás consideraría cometer estos crímenes, puede ser arrestado por la palabra no corroborada de un individuo poco fiable”, declaró su abogado Jason Goldman a la agencia AFP.

Se informó que el actor de “Ghost in the Shell” pagó una fianza de 100 mil dólares y continuará el proceso legal en libertad, a la espera de su comparecencia ante el tribunal el próximo 17 de junio.

¿Por qué se hizo famoso Michael Pitt?

Michael Pitt nació en Nueva Jersey y creció en el barrio de West Orange. Alcanzó la fama internacional en 2001 por su papel en la película “Hedwig and the Angry Inch2, y en 2005 protagonizó “Last Days”, una cinta inspirada en la vida de Kurt Cobain, vocalista de Nirvana.

Michael Pitt en “Boardwalk Empire”. (Especial)

Se consolidó como un actor destacado gracias a su participación en la serie “Boardwalk Empire” de HBO, en la que actuó durante dos temporadas. También trabajó para Netflix en “The Last Days of American Crime”.

