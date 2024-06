¿Se debe o no dejar propina? Esto dicen en Estados Unidos

¡El tema de las propinas en Estados Unidos se ha salido de control!

Hablar de propinas en Estados Unidos es algo delicado, pues muchos creen que esta situación se ha salido de control.

Cuando una persona va a un restaurante y deja propina al camarero que lo atendió, se entiende que es por el buen servicio que recibió.

Sin embargo, según ‘The Guardian’ y ‘CNBC’, las personas están cada vez más confundidas porque les piden un aporte “voluntario” en cada uno de los negocios a los que asisten.

Los camareros suelen molestarse en Estados Unidos cuando los clientes no dejan entre el 20 y 25 por ciento de su consumo como propina. Kathleen Finlay/Getty Images/Image Source

Esto aplica aún más para aquellos que son turistas o que solo van de paso por el país. ¿Cuánto dejar? ¿Por qué dejaría si solo consumí una bebida? ¿Es necesario?

En palabras simples, no. En Estados Unidos no es obligatorio dejar propina, pero es común que, si un cliente no dejó entre el 20% y el 25% de su consumo total, los empleados se podrían molestar.

De acuerdo con un análisis de ‘USA Today’, los ciudadanos del estado de California son los que más aportan a las propinas, mientras que los de Illinois son los que menos dejan.

En ese sentido, se ha convertido en un dolor de cabeza cada vez que alguno de ellos sale para comprar algún producto, porque muchos pierden gran parte de sus ingresos al dejar propinas en cada negocio al que se paran.

Si tu compra fue en barra, no es necesario que dejes propina. Catherine McQueen/Getty Images

Para evitar esto, ‘CNBC’ consultó a expertos que revelaron cuáles podrían ser las situaciones en las que se recomienda dejar propina y en cuáles definitivamente no es necesario.

Cómo saber cuándo sí y cuándo no dejar propina en Estados Unidos

Deja propina si:

El servicio que recibiste fue excepcional y te hizo sentir cómodo, sobre todo en negocios donde hay interacción, como la barbería, un restaurante o un consultorio.

No dejes propina si: