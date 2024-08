Machine Gun Kelly reveló cómo su hija de 11 años lo impulsó a dejar un vicio mortal: ‘Me rompió el corazón’

Fue durante una charla personal en el podcast Million Dollaz Worth of Game que Machine Gun Kelly brindó algunos detalles de su vida privada hasta ahora desconocidos por sus fans; por ejemplo, cómo fue que tocó fondo con sus adicciones.

A decir del rapero, fue muy difícil para él tomar esta decisión tan importante; sin embargo, una fuerte charla que tuvo con su hija Casie cuando ella tenía 11 años lo hizo recapacitar: conoce su fuerte testimonio y el mensaje de Machine Gun Kelly sobre la sobriedad.

¿CÓMO CASIE, LA HIJA DE MACHINE GUN KELLY, HIZO QUE SU PAPÁ DEJARA LOS VICIOS?

Machine Gun Kelly aceptó en la entrevista que él se mantuvo en etapa de negación durante varios años hasta que unas fuertes palabras de su hija Casie, quien actualmente tiene 15 años, lo hicieron entrar en razón sobre su excesivo consumo de alcohol y drogas.

“Mi hija me dijo: ‘Papá, sabes que puedo notar cuando estás drogado’, eso me rompió el corazón”

“Mi hija me dijo: ‘Papá, sabes que puedo notar cuando estás drogado’, eso me rompió el corazón”, detalló Gun Kelly, quien aseguró que no dejó las drogas de forma inmediata, pero al final lo logró porque, “como padre y como hombre”, era lo que le correspondía.

“Para ser el padre que desearía que mi papá hubiera sido, tengo que romper esta maldición generacional por mi hija”, reflexionó el rapero, quien finalmente ingresó a un centro de rehabilitación y, en la actualidad, ya lleva un año sobrio.

“Estoy completamente sobrio de todo. Ya no bebo; no he bebido desde agosto pasado”, aceptó Kelly en una entrevista pasada. Como ves, el vínculo que tiene con su hija es tan poderoso, que aceptó dejar las drogas y el alcohol para verla feliz.