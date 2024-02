Machine Gun Kelly reveló en Don’t let me go la terrible pérdida que sufrió con Megan Fox: conoce los detalles

Machine Gun Kelly ventiló algunos de los aspectos más tortuosos de su relación con Megan Fox en Don’t let me go, su nueva canción, ¿qué dice la letra?

Salud mental, problemas de pareja y hasta un aborto forman parte de la serie de explosivas revelaciones que Machine Gun Kelly hizo a través de Don’t let me go, un rap en donde sacó a relucir su lado más personal y vulnerable.

La desgarradora confesión musical de Machine Gun Kelly no tardó en llamar la atención de los fans del rapero, quienes pronto viralizaron algunas de las partes más crudas del nuevo trabajo del músico. ¿De qué se trata Don’t let me go?

DON’T LET ME GO: LOS VERSOS MÁS DESGARRADORES DE LA NUEVA CANCIÓN DE MACHINE GUN KELLY

Las crisis de salud mental que llegó a sufrir Machine Gun Kelly están presentes en la letra de Don’t let me go, en donde el rapero habló con toda franqueza de sus intentos de suicidio y de los motivos que tuvo para tatuarse todo el cuerpo:

“Cómo vivir con el hecho de que mi mano no estaba en su estómago cuando perdimos al bebé"

“Últimamente mis pensamientos me están comiendo vivo/ Tumbado en la cama pensando que quizá ese odio desaparezca si no estoy vivo” y “tuve una crisis nerviosa y me tatué todo el cuerpo excepto una línea” son las líneas que más resaltan respecto a este delicado tema.

Sin embargo, el verso más desgarrador de la nueva canción de Machine Gun habla sobre el aborto espontáneo que él y su novia, Megan Fox, sufrieron hace tres años , uno de los episodios más dolorosos de su vida:

“Cómo vivir con el hecho de que mi mano no estaba en su estómago cuando perdimos al bebé/No tengo a nadie a quien recurrir porque todos los que intentaron criarme han muerto en mi vida”, expresa el rapero.

¿DÓNDE ESCUCHAR DON’T LET ME GO?

Don’t let me go ya está disponible a través de todas las plataformas digitales de streaming como Spotify; asimismo, puedes escuchar la canción en YouTube y al mismo tiempo ver el videoclip oficial, que hasta el momento acumula más de un millón 300 mil visualizaciones.