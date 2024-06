¿De qué murió Donald Sutherland, el reconocido actor de ‘Los Juegos del Hambre’?

Donald Sutherland murió a los 88 años en Miami tras “una larga enfermedad”, según reportó su agente, Missy Davy, y luego confirmado por su hijo, Kiefer Sutherland.

El actor canadiense fue reconocido por participar en películas famosas como ‘Klute’, ‘MASH’, ‘Orgullo y prejuicio’ y ‘Los Juegos del Hambre’, en esta última interpretando al villano, el presidente Coriolanus Snow.

El emotivo mensaje con el que Kiefer Sutherland anunció la muerte de su padre, Donald Sutherland. (Instagram)

En una publicación de Instagram, Kiefer lamentó: “Con gran pesar, les informo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente, me parece uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca le asustó un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”.

El reconocido actor dejó a cinco hijos.

¿Quién fue Donald Sutherland, el actor de Snow en ‘Los Juegos del Hambre’?

Donald Sutherland tenía 88 años y se desconoce la enfermedad que le arrebató la vida. Sin embargo, será recordado como una pieza fundamental en el cine hollywoodense por sus míticos papeles.

Donald Sutherland fue uno de los actores más versátiles del cine Hollywoodiense. (Getty Images)

El actor canadiense iba a cumplir 89 años el próximo 17 de julio.

Otras películas y series por las que será recordado, más allá de la saga de ‘Los Juegos del Hambre’, incluyen ‘The Dirty Dozen’, ‘Don’t Look Now’, ‘Ordinary People’ y ‘Without Limits’, por mencionar algunas.

En toda su trayectoria, Donald consiguió un premio Oscar honorífico en 2017, aunque nunca fue nominado a los galardones de La Academia de Cine estadounidense.

Además de actor, fue un activista político, y usó al personaje de Snow para enviar un mensaje a los jóvenes para que fueran “más conscientes” del mundo que los rodea.

En una charla con la ‘BBC’ en 2015, Sutherland dijo: “Durante los últimos 30 años he estado convencido de que [la juventud] no pensaba políticamente en absoluto”.

Su inesperada muerte llega apenas unos meses después de que publicara su libro de memorias, ‘Made Up, But Still True’, en donde habla de su trayectoria actoral.