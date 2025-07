Se cumple la regla del triple luto; grandes ídolos se fueron en cuestión de horas

De nueva cuenta se confirmó que los ídolos mueren de tres en tres. Esta fatídica creencia de que cuando un famoso muere resulta muy probable que suceda lo mismo con otros dos comenzó con el accidente aéreo en el que murieron Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper.

Desde entonces, en una rara coincidencia que es tomado como regla, hay algunas celebridades que al morir, “se llevan” consigo a otros dos famosos. Pero pocas veces la regla había sido tan clara y vertiginosa como el de este 23 y 24 de julio.

En cuestión de horas murieron un pionero del heavy metal, el luchador por antonomasia de Estados Unidos y una leyenda del jazz. Sucedieron las tres en un lapso de 24 horas.

Ozzy Obsiurne sabía que estaba muriendo

El vocalista de Black Sabbath apenas se había subido al escenario a principios de este mes de julio para estar en el concierto “Back to the beggining”, en el que un grupo de rockeros le rindieron homenaje a él y su trayectoria.

Al final del show, el Príncipe de las tinieblas emergió del entresuelo del escenario, sentado en una especie de sillón-trono y hasta alcanzó a cantar algunas estrofas.

Pero él sabía lo que estaba pasando.

“No nos engañemos, yo sé que me estoy muriendo”, había dicho en un video previo al concierto publicado en sus redes sociales junto a su amada esposa Sharon, quien lo acompañó desde los años de mayor vértigo (cuando era capaz de morder cabezas de murciélagos y palomas) hasta su último día.

La noticia de su muerte sucedió al mediodía del miércoles 23 de julio.

Adiós a Hulk Hogan y su bigote rubio

La mañana de este 23 de julio sorprendió a los aficionados a la lucha libre con la muerte de Hulk Hogan. El luchador que fue campeón tanto en la WWE como en la WCW (las dos empresas de lucha libre más importante de Estados Unidos) no presentaba alguna enfermedad particularmente grave por lo que su muerte resultó una sorpresa.

Hogan dejó varios legados en el pancracio pero también algunos escándalos fuera del ring: el más grande, quizá, fue la filtración de un video en el que se le veía teniendo relaciones sexuales con la esposa de su mejor amigo. El suceso llegó a tribunales ya que Hogan demandó al sitio de internet que publicó el video y aseguró que el acto sexual fue consensuado y consentido por su amigo, quien llevaba una relación abierta con su esposa.

Hulk Hogan era, desde hace una década, un seguidor acérrimo de las políticas de Donald Trump, lo que explica que el presidente incluso lanzó un mensaje para lamentar su muerte.

Hoy perdimos a un gran amigo, el ‘Hulkster’”, publicó Donald Trump en un mensaje publicado en su red Truth Social.

La muerte de un jazzista: Chuck Mangioni

Un par de horas después de que se anunció la muerte de Hogan y cuando se cumplió apenas un día de la de Ozzy Osbourne, el jazz se puso de luto por Chuck Mangioi.

El músico, creador del clásico “Feels so Good”, tenía 84 años y ahora se sabe que murió desde el martes mientras dormía en su casa de Nueva York. Sin embargo, fue hasta este jueves que su familia y representantes dieron la noticia.

Mangioni tocaba el fiscorno (que muchos confunden con una especie de trompeta) y estuvo nominado 13 veces a los Premios Grammy. Su primera explosión de popularidad fue con “Feels so Good”, que fue dos veces platino en 1978.

Dos años después su fama se hizo internacional cuando interpretó “Give It All You Got” durante la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Nueva York.

“Feels so Good” llegó al número 4 de los Billboard Hot 100. El álbum del mismo nombre le valió, además, su segunda nominación al Grammy en la categoría de Disco del Año.

Un año antes también había estado nominado y, de hecho, ganó el premio con “Bellavia”.