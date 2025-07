¡Luto en la música! Murió de cáncer una querida cantante y nadie puede creer por qué nunca se trató

El mundo del entretenimiento y la música está de luto por la triste muerte de la cantante Luvi Torres, quien luchó contra el cáncer durante dos años y nunca quiso someterse a tratamientos médicos, algo que muchos de sus seguidores le cuestionaron.

La artista tenía solo 36 años y fue una pionera en la música folklórica de Argentina, su país de residencia. Sin embargo, su talento trascendió fronteras y llegó a otros países .

“Lamentamos el fallecimiento de Luvi Torres, compositora y multiinstrumentista, referente de la música de raíz”, escribió el Instituto Nacional de la Música en un comunicado el pasado 11 de julio. Luego agregaron: “Luvi siempre agradeció y tuvo el cariño y amor de quienes trabajaron con ella (...) Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos”.

Luvi Torres murió el 11 de julio. (Facebook)

¿Por qué Luvi Torres no quiso someterse a tratamientos contra el cáncer?

Como mencionamos al inicio del artículo, Luvi Torres decidió no realizarse tratamiento quirúrgico ni someterse a quimioterapia para enfrentar el cáncer. Según explicó, “se curó emprendiendo un viaje de autocuración”, de acuerdo con lo publicado por el medio local La Nación.

Luvi Torres tenía solo 36 años y dijo que “se había curado”. (Facebook)

En una de sus publicaciones de septiembre de 2023 —ya no disponible porque puso su cuenta en privado—, escribió lo siguiente: “Puse a prueba mi método ‘Cantar sana’ y mis herramientas en chamanismo. No recibí ningún tipo de intervención alopática (llevo el pelo corto desde hace más de un año antes del diagnóstico) y, contra todo pronóstico y proyección externa de otras personas, como miedo, envidia, descreimiento, desaprobación, me curé.”

¿Quién era Luvi Torres?