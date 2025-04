El fuerte reclamo de Laura Zapata contra Thalía por llevarse los restos de su madre

Laura Zapata expresó su descontento con su hermana Thalía, por la decisión de llevarse las cenizas de su madre, Yolanda Miranda, a Nueva York tras su muerte en 2011. En un reciente encuentro con los medios, la actriz reveló que desconoce dónde están exactamente los restos de su madre, lo que le provocó un gran dolor tanto a ella, como a su abuela, Eva Mange.

Yolanda Miranda murió el 27 de mayo de 2011 a los 76 años debido a un derrame cerebral en la Ciudad de México. De acuerdo con Laura Zapata, tras el funeral, Thalía se llevó las cenizas a Nueva York, donde reside, sin informarle ni consultarle al respecto.

“Yo tengo una historia muy triste en referencia a eso. Cuando mi madre murió yo no la volví a ver porque se la llevó a un cementerio que no sé ni dónde está ni nada, entonces yo no volví a ver a mi madre”, dijo ante los reporteros.

Sin embargo, la intérprete de 68 años aseguró que lo que más le dolió fue ver sufrir a su abuela, ya que no tenía dónde rezarle a su hija.

“Pero lo más fuerte de esto es que mi abuela sufrió muchísimo y mi abuela decía ‘¿por qué se llevaron a mi hija? No tengo dónde rezarle, no tengo dónde ponerle flores’ entonces es algo que me dolió mucho porque mi abuela sufrió demasiado por eso”

La integrante de ‘Secretos de villanas’ fue cuestionada por un periodista sobre si tiene una idea de dónde están exactamente las cenizas de su madre, pero ella respondió que seguramente están en algún cementerio donde se entierran a los famosos en Estados Unidos.

Thalía y su mamá, Yolanda Miranda Instagram @thalia

“Fui y solamente cuando la entregamos. Yo me imagino que debe estar ahí apuntado, no sé, porque es donde están las estrellas muertas. No sé mi mamá qué hace allá. Donde están las estrellas de Estados Unidos en Nueva York, mi mamá acabó en Nueva York y nunca la volví a ver”, declaró.

A pesar de esto, aseguró que no tiene intención de ir a buscar las cenizas y, aunque no sepa dónde está, ella le reza a su madre todos los días.

Laura Zapata se pronuncia sobre el presunto enfrentamiento entre Thalía y Camila Sodi

A más de 5 meses de la muerte de Ernestina Sodi, el presentador argentino Javier Ceriani aseguró que hay un presunto pleito entre Thalía y Camila Sodi por las cenizas de la escritora, pues, al parecer, la esposa de Tommy Mottola, quien supuestamente habría pagado todo el funeral, se las quiere llevar a Nueva York para que reposen junto a las de su madre.

Sin embargo, reportó que Camila se niega a que esto suceda y le ha señalado su deseo de que su mamá se quede en México.

Cuestionada sobre este supuesto pleito, el cual, por cierto, no ha sido confirmado por ninguna de las partes, Laura Zapata dijo no tener conocimiento del tema, pues, según ella, Ernestina Sodi fue enterrada.

“Yo no sé, porque no he estado en la situación, pero creo que no hay cenizas, creo que ella fue enterrada”, explicó.

Además, señaló que no cree que este rumor pueda ser verdadero, pues le parece bastante absurdo: “No sé si es real esto, porque no puede ser real, las dueñas del cuerpo son las hijas, ¿no? Yo digo”

“Alguien decía por ahí que ella (Thalía) se sentía dueña del cuerpo de su hermana, de mi hermana, de nuestra hermana, porque ella había pagado todo, yo digo ‘pues qué extraño, porque cuando ella llevó a mi mamá a Nueva York, pues todo fue dividido entre las 5, hasta las aguas que nos dieron”, sentenció la villana de telenovelas.

Laura Zapata reafirma su distanciamiento con sus hermanas

Cuando un reportero le cuestionó a la actriz cómo va su relación con sus hermanas, ella respondió de forma contundente: “No va, no va, no va, no tengo relación con ellas desde el secuestro, se fracturó, se los he dicho hace 20 años”.

Sin embargo, destacó que, aunque no está cerca de sus medias hermanas Thalía, Gabriela y Federica, sí tiene una buena relación con la familia de su padre, Guillermo Zapata Pérez de Utrera: “Pero tengo familia paterna, me han visto últimamente con mi familia paterna”.

La relación entre Laura Zapata y sus hermanas ha sido tensa durante años, marcada por diversos conflictos, como el secuestro que sufrió junto a Ernestina Sodi en 2002, las disputas por el cuidado de su abuela Eva Mange y las acusaciones de Yolanda Andrade en 2022, que Laura esperaba que Thalía desmintiera.

