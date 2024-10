Qué es la esclerosis múltiple, la dura enfermedad que podría tener Sabine Moussier

Sabien Moussier reveló que le diagnosticaron una nueva enfermedad y podría ser esclerosis múltiple. Este duro momento para la actriz de telenovelas la rompió hasta el llanto mientras contaba cómo es que siente que “se está rompiendo poco a poco”.

La celebridad, que fue la quinta eliminada en “La Casa de los Famosos México”, abrió su corazón en la tercera temporada de “Secretos de Villanas”.

“Me encantaría compartir algo con ustedes para que sepan que la vida es hoy y mañana quién sabe. Yo he estado viendo doctores, neurólogos, reumatólogos, saben que me he estado rompiendo poco a poco. Ahorita estoy a la mitad de varios diagnósticos, uno es algo neurológico o reumatológico en donde me tienen que sacar biopsias, y el otro es esclerosis múltiple”, detalló la actriz de 58 años.

Es importante recordar que Sabine la ha pasado muy mal los últimos meses. De hecho, cuando entró a “LCDFLM”, se enfermó de salmonela, lo que la hizo sufrir en las primeras semanas. Luego, al final de la temporada, la famosa se ausentó de varias galas, incluyendo la reunión del Team Mas y Team Tierra.

¿Qué enfermedad tiene Sabine Moussier?

Sabine Moussier tiene una enfermedad autoinmune que la ha perseguido durante años, según confirmó ella misma cuando estuvo dentro de “La Casa de los Famosos México”.

Este tipo de enfermedades ataca al sistema inmunológico, provocando que las infecciones y enfermedades entren más fácilmente al cuerpo.

Ahora, falta esperar a que los doctores lleguen a una conclusión con el diagnóstico de esclerosis múltiple que podría padecer. Pero, ¿de qué se trata?

¿Qué es la esclerosis múltiple?

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria, que afecta principalmente al cerebro y a la médula espinal; es decir, al sistema nervioso. Según expertos de MedlinePlus, este padecimiento afecta con mayor frecuencia a las mujeres entre los 20 y 40 años. No tiene cura, pero existen tratamientos que pueden ayudar a retrasar la enfermedad y aliviar los síntomas.

Provoca daños al nervio por la inflamación. Y sobre la causa, Mayo Clinic dice que es por antecedentes familiares.

Otros síntomas comunes de la esclerosis múltiple son: