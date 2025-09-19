Raúl Araiza le pidió a su hija Camila que se fuera de su departamento: “Ya haz tu vida”

“Ya te me vas a vivir fuera, tu solita, ya haz tu vida”.

El conductor del matutino ‘Hoy’ y de ‘Miembros al aire’, le pidió a su hija Camila, de 28 años, que abandonara el departamento que comparten, pues ya sentía la necesidad de estar más tranquilo y disfrutar de su soltería en su propio espacio.

La decisión del comunicador habría ocurrido luego de las declaraciones de la joven, quien fue duramente criticada en redes sociales por los dichos sobre la vida sentimental de su padre.

Fue durante la emisión de ‘Miembros al aire’ que la modelo le expresó: “Me gustaría que no te enc*laras tanto, como que normal, es la verdad güey, o sea aprender a estar solo güey, un poco... papá, que aprendieras a estar solo un poco güey”, dijo Camila.

Estas palabras fueron catalogadas por internautas como una falta de respeto hacia su figura paterna. Sin embargo, la controversia se intensificó tras las revelaciones de la conductora de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy.

Durante una caminata matutina Raúl se encontró con Pati y allí el conductor le compartió detalles de la reciente mudanza de su hija.

“De repente se para a mi lado una camioneta blanca, bajan el cristal, volteo y era Raúl Araiza. Guapísimo, listo con su maleta porque ya se iba para Televisa”, narró Chapoy añadiendo que le confesó sentirse más tranquilo ahora que recuperó la privacidad.

Araiza le habría pedido a su hija que se independizara y comenzara a vivir por su cuenta, según el relato de Pati.

“Estuvimos platicando y me dijo que de plano le dijo a Camila, su hija, ‘ya te me vas a vivir fuera, tu solita, ya haz tu vida’, yo sigo aquí de soltero en un departamento que tiene”, dijo la conductora.

Camila ha destacado por su presencia en las redes sociales donde comparte contenido relacionado con moda, viajes y estilo de vida. La joven ha trabajado en campañas publicitarias y se ha consolidado como influencer.

Roberta, su otra hija, en la polémica

Por otro lado, la otra hija de Araiza, Roberta, de 27 años, también estuvo en el centro de la polémica, pues en mayo pasado se dijo que había sido despedida del programa ‘Hoy’ tras pedir permiso para ausentarse, alegando problemas personales, sin embargo, habría mentido para ir a un spa con sus amigas.

Tan sólo un mes después, la joven habría sufrido un accidente automovilístico en Cancún y se dijo que estaba alcoholizada al momento del percance. Raúl Araiza salió al paso para aclarar que el carro donde se transportaba como copiloto se había subido a una banqueta y estampado contra una palmera.