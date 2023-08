Yahritza llora y ahora dice que “los mexicanos no apoyan a los mexicanos”

No la están pasando nada bien y la mala racha sigue. Yahritza y su Esencia han tenido que cancelar shows, alejarse del ojo público y ser escudo ante la ola de críticas de las que han sido blanco; todo esto a raíz de unos comentarios que realizaron sobre México.

Yahritza, vocalista de la agrupación estadounidense con raíces mexicanas, decidió abrir su corazón y contar cómo ha vivido bajo el miedo luego de que se desatara el “hate” para ella y sus hermanos.

“Yo ni quería salir a la calle por el miedo de que me miraran o me iban a hacer algo”, confesó al productor musical Pepe Garza, en entrevista que le concedió para su canal de YouTube.

Yahritza y su Esencia en el ojo del huracán

En la misma conversación, la cantante recordó que ella viene de una familia “bien pobre” y que reveló que muchas veces sus padres batallaron para comprarles a ella y a sus hermanos unos zapatos o comida. “A veces no les alcanzaba ni para los frijoles”, aseguró.

Con la voz entrecortada y llorando, Yahritza lamentó que “los mexicanos no apoyen a los mismos mexicanos”.

“La gente cree que es más de: ‘Tú no apoyas al país, pero es que no crecimos allá, no sabemos mucho de México”, dijo entre las lágrimas.