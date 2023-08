Manuel Velasco, esposo de Anahí, es retenido y encañonado en Veracruz

Policías estatales de Varacruz retuvieron y encañonaron a Manuel Velasco Coello, esposo de Anahí, cantante de RBD.

Manuel Velasco Coello, aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Morena-PT-PVEM, denunció este viernes que fue retenido y encañonado por policías estatales de Veracruz, tras realizar actos de campaña.

El exgobernador de Chiapas indicó que fue interceptado por elementos de seguridad, quienes le cerraron el paso, lo retuvieron por media hora y le apuntaron con armas largas cuando circulaba con su equipo de trabajo por el municipio de Coatzacoalcos.

“Saliendo de los actos que tuvimos en Coatzacoalcos, se nos cruzaron seis camionetas o cuatro, no sé el número exacto, con armas largas, la policía estatal apuntando a la camioneta donde iba yo, no nos dieron ninguna explicación de por qué nos estaban reteniendo, yo me identifiqué con mi documentación oficial”, narró el esposo de la cantante e integrante de RBD, Anahí, al periodista Joaquín López Dóriga.

El político mexicano también señaló que con su equipo de trabajo venían mujeres y exigirá al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, una explicación por lo ocurrido.

La Secretaría de Seguridad de Veracruz aclaró que Manuel Velasco fue abordado por policías porque el vehículo en el que viajaba tenía los cristales polarizados.



La información: https://t.co/w7B2SiJzqN pic.twitter.com/WNCgNLDE1j — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 19, 2023