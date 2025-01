Arrestaron a Tom Welling el Superman de ‘Smallville’: el delicado delito que cometió

Tom Welling, el actor neoyorquino de 47 años de edad fue arrestado este miércoles 29 de enero en California. El actor que interpretó por 10 años a Superman en la serie ‘Smallville’, hoy se enfrenta a la justicia y está a punto de perder su libertad.

Según trascendió en medios internacionales, Tom Welling quedó bajo arresto por conducir bajo la influencia del alcohol con un valor en sangre de 0.08%. Dado que los hechos son tan recientes, el actor que interpretó a Superman no ha emitido declaraciones a los medios de comunicación y tampoco lo han hecho sus representantes.

Tom Welling de Smallville Instagram

¿Cuánto tiempo podría estar Tom Welling en la cárcel?

Aún no está confirmado de manera oficial que Tom Welling vaya a perder su libertad total; sin embargo, de acuerdo a las leyes de California, conducir con 0.08% grados de alcohol en sangre es considerado un delito grave tipificado como “Driving Under the Influence” (DUI).

La multa por este delito podría ir entre 390 dólares, hasta 1.000 dólares, pero, si hay agravantes, la multa podría elevarse a 3.600 dólares, con un tiempo de cárcel que podría ir de 48 horas a 6 meses de prisión, sumado a la suspensión de la licencia de conducir por hasta 4 meses.

El cambio de imagen de Tom Welling. Instagram

Tom Welling quedó bajo la mirada de la Policía

Conducir en California con 0.08% de grados de alcohol en la sangre es igual a estar ‘ebrio’. El actor fue arrestado sobre la medianoche en un estacionamiento de un restaurante de comidas rápidas en Yreka, California.

Cuando las autoridades se percataron del ‘comportamiento errático’ de Tom Welling, procedieron a realizar las pruebas de alcoholemia y continuaron con su detención inmediata. De momento, el actor de Superman en la serie de TV, ‘Smallville’ no se ha pronunciado en sus redes sociales, ¿seguirá arrestado? es una noticia en desarrollo.