Frankie Muniz, actor de ‘Malcolm el de en medio’, hizo una inesperada noticia sobre su vida privada: ¿qué pasó?

Frankie Muniz, el actor protagonista de la exitosa serie de comedia “Malcolm el de en medio”, cambió su vida de forma radical este 2024 al unirse a la NASCAR como piloto de tiempo completo. Esta noticia generó sorpresa a sus fans, quienes esperaban su regreso en un reencuentro de la serie.

Los últimos meses, el también actor de “El Agente Cody Banks” practicó de manera parcial en las carreras de la Craftsman Truck Series con la escudería de Ford.

“¡Contrato confirmado! Frankie Muniz, al número 33 a tiempo completo en 2025”, anunció el equipo de Ford hace unos días.

Ante esta increíble noticia, el propio Frankie lo celebró con un mensaje para sus fans: “Cada carrera en la serie Truck es una urva de aprendizaje y estoy ganando más experiencia y confianza en cada vuelta (…) Muchas gracias a todos”.

Frankie Muniz se hizo piloto de tiempo completo para la NASCAR. (Instagram @rbr_teams)

¿Qué pasó con el actor de Malcolm en la vida real?

El actor de Malcolm, Frankie Muniz, ahora se dedicará de tiempo completo como piloto de la NASCAR tras varios años alejado de las cámaras y la actuación.

Este cambio es curioso, recordaron los fans, pues en la serie, su personaje es nombrado de esta manera por su padre en honor a un piloto llamado Rusty Malcolm.

Frankie Muniz, de “Malcolm, el de en medio” será piloto de tiempo completo en la NASCAR. (Instagram @frankiemuniz4)

Muniz protagonizó la serie por 7 temporadas y fue en el año 2006 cuando acabó. Sin embargo, el exactor reveló que no recuerda gran parte de las grabaciones debido a nueve conmociones cerebrales que sufrió.

“La verdad es que no recuerdo mucho. Casi se siente como si no fuera yo. Me pone un poco triste. Las cosas vuelven a mi mente que debería haber recordado. He conseguido hacer todo lo que realmente quería hacer. Pero la verdad es que realmente no recuerdo mucho de eso”, contó en el podcast “Wild Ride! With Steve-O” en 2022.

En la serie también participaron Bryan Cranston, Jane Kazmarek y Eril Per Sullivan.