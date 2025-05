Maripily Rivera le envió un contundente mensaje a Lupillo Rivera tras su salida de La Casa de los Famosos All-Stars

La ganadora de La Casa de los Famosos 4, Maripily Rivera, se pronunció tras la inesperada salida de Lupillo Rivera del reality show La Casa de los Famosos All-Stars. El “Toro del Corrido”, abandonó la competencia el pasado 30 de abril, citando problemas de salud que, según sus palabras, le impedían continuar en el programa. Sin embargo, las especulaciones y comentarios no se han hecho esperar.

En un mensaje compartido a través de sus redes sociales, Maripily, quien funge como panelista en las galas del programa, reaccionó a la decisión del cantante, cuestionando sus verdaderos motivos para dejar el show.

“¡Ay LUPILLO! ¡Si pensabas que te ibas sin que opinara, te equivocaste! Ojalá que estés bien de salud. Que no esté pasando nada con tu salud. Cómo nos tienes tan acostumbrados a tus giros inesperados y estrategias ya no sé que creer. Ojalá esté todo bien. ¡Ay, Lupillo, tu participación fue tan básica y predecible ¡Pero no olvides que el show continúa, papi! Veremos si ahora complacen al público metiéndome en la casa”, escribió la famosa conocida como ‘El huracán boricua’.

Además, Maripily Rivera compartió un video en el que se le escucha a Lupillo Rivera diciendo que la puertorriqueña se inventaría una enfermedad para salir de La Casa de Los Famosos 4, y ella escribió: “Bueno, la ley del karma. Miren ustedes y juzguen”.

¿Por qué Lupillo Rivera salió de La Casa de los Famosos All-Stars?

Lupillo Rivera abandonó ‘La Casa de los Famosos All-Stars por problemas de salud. En una plática con sus compañeros del reality, el intérprete de ‘Sufriendo a Solas’ explicó que se trataba de una “situación médica” que había desatendido durante semanas.

“No lo quería pensar, hasta que el otro día en la mañana dije ‘ya no aguanto’”, confesó. Sin embargo, no dio detalles del padecimiento.

Además, su participación como invitado especial el 1 de mayo y su video en redes sociales esa misma noche levantó polémica y especulaciones.

“A toda la gente que me apoyó en esta gran aventura, les pido una disculpa (...) Tengo que cuidar mi salud antes que nada. Nunca me les quise rajar, aguanté hasta donde pude, pero sí, ya, a estas alturas ya me estaba afectando”, dijo en un video el pasado jueves.

