Yuri se defendió de las duras críticas por su canción con Ángela Aguilar: el contundente mensaje

Yuri recibió muchísimas críticas por el lanzamiento de su versión ranchera de “Maldita Primavera”, que además cantó con Ángela Aguilar. Por eso, la artista defendió su proyecto musical y de paso habló sobre el escándalo con la esposa de Christian Nodal.

¿Qué dijo Yuri sobre su canción con Ángela Aguilar?

En entrevista con Ventaneando, dijo: “Es una niña que va para arriba; es una estrella. Será lo que sea y su vida es su vida, yo no soy juez, pero considero que tonta yo si dijera: ‘Ay, es que como tiene tantos problemas no voy a cantar con ella’. Perdóname, no, creo”.

La cantante de 61 años dejó claro que, para ella, “es un honor cantar” con la hija de Pepe Aguilar .

Luego, para Televisa Espectáculos, Yuri explicó que desde hace tiempo tenían lista la canción, incluso antes del matrimonio con Nodal y ocurriera toda la polémica.

Aun así, muchos de los usuarios en redes sociales le han enviado mensajes con amenazas de dejarla de seguir por haber colaborado con la más joven de la dinastía Aguilar.

En respuesta, la intérprete de “Yo te pido amor”, bromeó: “Ay, por favor, no sean mamuchis, de veras”.

En el post del anuncio del estreno de la clásica canción, muchos escribieron opiniones encontradas, aunque la mayoría eran para juzgar directamente a la cantante de 21 años :

Yuri recibió críticas en el estreno de su canción “Maldita Primavera” con Ángela Aguilar. (Instagram)

“Mal ahí con esa chiquilla fome”.

“No Yuri”.

“Como despedazaron en un 2x3 la canción que más amaba”.

“Destruiste tu mejor canción”.

“Mmmm me quedo con la versión original”.

Eso sí, a pesar de las críticas, Yuri y Ángela celebraron su primer millón de reproducciones de la “Maldita Primavera” en YouTube.

No te pierdas: