Yurem protagonizó una romántica propuesta de matrimonio en pleno show, ¡pero lo rechazaron! VIDEO

La gira “2000 x Siempre” ha tenido varios momentos icónicos, cortesía de los artistas que forman parte de este proyecto que rinde honor a la música que sonaba a inicios del milenio. No obstante, en definitiva, el que recientemente se robó todos los reflectores fue Yurem, quien sorprendió a una de sus compañeras al pedirle que fuera su esposa, todo mientras cantaban algunos de sus mayores éxitos.

Tristemente, las cosas no salieron como el artista hubiera querido, pues no recibió el “sí" que tanto anhelaba y tuvo que disimular ante las cámaras el dolor que este rechazo le provocó. Además, esta negativa se hizo viral en redes sociales debido a que la protagonista de esta escena quiso explicar la situación, pero solo logró confundir más a aquellos asistentes que no entendían qué estaba pasando.

Yurem se arrodilló para confesarle su amor a Tay Rodzel y ella lo rechazó: VIDEO

Este fin de semana, el elenco de “2000 x Siempre” convocó a cientos de espectadores que esperaban ansiosos por interpretar su repertorio musical, ignorando por completo que estaban a punto de presenciar un momento que marcó para siempre a uno de sus integrantes. Se trata de Yurem Rojas, que con los sentimientos a flor de piel y lleno de nervios, le propuso matrimonio a Taide Rodríguez, conocida también como Tay Rodzel.

Todo sucedió mientras interpretaban una de las melodías que tenían pautadas en conjunto, momento que el comediante interrumpió para sacar un anillo de su bolsillo, con el fin de preguntarle a su amiga si quería convertirse en su esposa. No así, en realidad no hubo nunca una respuesta, por lo que luego de varios segundos de duda y tras tirar la argolla por error, a Yurem no le quedó más remedio que ponerse de pie y seguir con el concierto como si nada hubiera pasado.

¿Qué dijo Tay Rodzel cuando Yurem le pidió matrimonio?

A través de su cuenta de TikTok, Tay Rodzel dio su versión de los hechos, dando a entender que todo se trató de una broma por parte de Yurem Rojas, puesto que aseguró que si se quedó callada fue porque no se esperaba la petición.

“Yurem me propone matrimonio en el show. Yo no podía cantar de la risa, me puse muy nerviosa”, escribió la cantante en este video que rápidamente se hizo viral.

Tay Rodzel explicó por qué se quedó callada cuando Yurem le pidió matrimonio Instagram

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer y en cuestión de horas, Taide recibió numerosos cuestionamientos sobre su actitud con el comediante, muchas de ellas indagando si realmente tienen un romance fuera de cámaras o todo se trató de un acto planeado para amenizar el espectáculo.

Hasta el momento, el integrante de “Me Caigo de Risa” no ha dado más declaraciones al respecto, dejando al aire la incógnita de si efectivamente está enamorado de su amiga o si solo se trató de una de sus ya famosas bromas.