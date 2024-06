¡Me opongo! Un famoso actor ‘irrumpió’ en una boda para pedirle a la novia que NO se casara: VIDEO

Un video donde una mujer es interrumpida en su boda por un actor mexicano está causando revuelo en las redes sociales. Se trata nada más y nada menos que del conductor Yurem Rojas.

El clip, publicado por la usuaria Diana Sabalza en TikTok, ha superado las 12 mil reproducciones y sigue aumentando. Resulta que el también cantante se infiltró en la ceremonia mientras la novia se preparaba para dar el “sí, quiero” en el altar junto a su prometido, Alejandro Vidales.

“Yurem llega a convencerme de que no me case”, dice el título del clip, que muestra cómo el actor de 33 años apareció con un ramo de flores para decirle que “no se casara” porque él “la amaba”.

De inmediato, el pasillo se llenó de risas y burlas, pues se trataba de una escena cómica al mero estilo de Yurem. Luego, él la felicitó y la boda se llevó a cabo normalmente. De hecho, la ceremonia se celebró el pasado 15 de junio, aunque el clip fue publicado hace un par de días.

¿Por qué Yurem Rojas interrumpió una boda?

Yurem sorprendió a la novia como parte de un encuentro planeado por los familiares de la joven, ya que ella siempre admiró al conductor desde que apareció en televisión de pequeño.

Fans de Yurem reaccionan al video viral de la boda

El video fue visto por los seguidores de Yurem y, al ser un momento tan icónico y divertido, no dejaron pasar la oportunidad de hacer comentarios de apoyo y “envidia”.

Algunos de los comentarios fueron: “¡Quiero! O sea, no casarme, pero sí que me visite de sorpresa. Envidia de la buena, Diana. Por cierto, felicidades”; “Yurem tipo: no es cierto, pero si quieres sí es cierto”; “Jajajaj era la prueba final”; y “La telenovela”.

Hasta ahora, Yurem no se ha pronunciado sobre su experiencia al sorprender a la novia de esa manera.

¿Quién es Yurem Rojas?

Yurem Yasseb Rojas Torres es un actor, conductor, comediante y cantante de 33 años, nacido en la CDMX. Formó parte de La Nueva Banda Timbiriche.

Yurem comenzó su carrera desde los años. (Instagram @yuremrojas)

¿Pero cómo se hizo famoso? Comenzó su carrera en televisión desde pequeño, alrededor de los 6 años. Sus papeles más importantes son en producciones como “Serafín”, “María Belén”, “Carita de Ángel”, “Atrévete a soñar” y “Me caigo de risa”.

En redes sociales tiene una gran cantidad de fans. Tan solo en Instagram, una de las redes donde está más activo, cuenta con 1.2 millones de seguidores