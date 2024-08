YosStop reapareció tras ser arrestada otra vez y rompió en llanto: sus primeras declaraciones

Luego de su escandalosa detención, ocurrida la tarde del pasado lunes 26 de agosto, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, reapareció ante los reflectores y habló brevemente de lo sucedido. Esto ya que además de lo llamativo de su situación, el caso adquirió mayores dimensiones como consecuencia de que esta es la segunda ocasión que tiene problemas con la justicia.

Pese a que aún no está del todo claro cuál es su estatus legal, ni si su equipo de abogados logró esclarecer las acusaciones que la llevaron a ser remitida con las autoridades, Yoseline ‘N’ ya habló del panorama que atarviesa.

YosStop dio sus primeras declaraciones después de ser detenida por segunda ocasión: ¿qué dijo?

A través de una plática con el canal en línea Wefere News, la personalidad de internet contó cuáles fueron sus emociones tras verse nuevamente en una patrulla. “Sentí mucha frustración, mucho pánico, mucho miedo. Pensar en qué te va a pasar, porque el simple hecho de que te priven de la libertad. Es mucha incertidumbre, ansiedad; tienes que soltar el control y dejar que todo pase”.

La youtuber aprovechó también para pedir que se respete a su familia, especialmente porque en esta ocasión, está segura de que no es culpable de lo que se le acusa. “Pidiéndole al universo que por favor ya me dejen en paz. Yo he demostrado ante todos que solté mis redes, estoy aquí esperando a que me dejen, no entienden lo traumatizante que es”, puntualizó.

YosStop fue detenida por segunda ocasión en la CDMX Instagram

¿Por qué detuvieron a Yoseline Hoffman?

En cuanto a las razones por las que YosStop resultó aprehendida de nueva cuenta, hasta el momento se sabe que habría sido resultado de que rompió una medida cautelar que se le impuso, prohibiéndole rotundamente usar sus redes sociales para cualquier fin.

De modo que se trata de un caso completamente distinto al que la llevó tras las rejas en 2021, cuando se le vinculó a proceso por posesión y distribución de material sexual en perjurio de una menor de edad.