Karime Pindter reveló una inquietante adicción que sufrió antes de La Casa de los Famosos México

En medio de la popularidad que le trajo su reciente participación en La Casa de los Famosos México, Karime Pindter se ha dado el tiempo de mostrar una faceta de sí misma que hasta hoy era desconocida. Para muestra, las especiales confesiones que hizo recientemente, entre las que habló de una peculiar adicción que vivió en el pasado y que hoy todavía le parece extraño recordar.

Karime Pindter rompió el silencio sobre el insólito ‘vicio’ que tuvo antes de LCDLFM

Durante su visita al programa de Yordi Rosado, la exparticipante de “Acapulco Shore” habló de las adicciones y admitió que ella tuvo una tiempo atrás. Sin embargo, no está relacionada con su extremo estilo de vida ni mucho menos, sino que se remonta a cuando era yan solo una niña.

“Nunca he sido adicta a nada. O sea, ni a los tatuajes, ni a las cirugías, ni al pedo. Aunque, ¿sabes qué? A la pared. Tuve una adicción a la pared, me la comía. No sé por qué, pero se me antojaba muchísimo. Tenía un desarmador y me tragaba la pared de mi casa”, inició la anécdota de “la Matrioshka”, quien recuerda que aunque a ella no se le hacía extraño, esta costumbre llamó la atención de sus padres pues ocultaba un importante detalle.

Karime Pindter habló del peculiar vicio que tuvo durante su infancia Instagram

¿Por qué a Karime Pindter le gustaba comerse la pared de su casa? La insólita razón detrás de su hábito

Y es que lejos de ser una travesura o algo propio de la edad, con el paso del tiempo tuvieron que ponerle atención a lo que pasaba y así poder descifrar el por qué Pindter se comportaba de esta manera, lo que finalmente expuso un problema médico.

“Me gustaba el olor a tierra mojada y ladrillo, pero resulta que me faltaba hierro, por eso es común que a la gente se le antoje la pared”, explicó Karime, añadiendo además que inmediatamente después de este hallazgo, se sometió a un tratamiento para compensar a su organismo, y en consecuencia, fue dejando este peculiar hábito de lado.