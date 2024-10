Andrea Legarreta habló sobre la supuesta boda de Erik Rubín: ¡y Mónica Noguera reaccionó!

En medio de especulaciones sobre una supuesta boda entre Erik Rubín y Mónica Noguera, Andrea Legarreta ha decidido romper el silencio. A un año y ocho meses de su separación de Rubín, Legarreta explicó que dichos rumores son falsos, ya que Erik y ella no han firmado el divorcio.

“No se pueden casar, nosotros no hemos firmado el divorcio”, afirmó, desmintiendo los rumores que han circulado en redes sociales. La conductora del programa “Hoy” también mencionó que, si el romance entre su ex y Mónica fuera real, tanto ella como sus hijas ya lo sabrían.

Legarreta, quien estuvo casada durante 22 años con el exintegrante de Timbiriche, enfatizó que ni ella ni Erik tienen actualmente una relación estable o seria. “No hay nada, pero ni cerca”, señaló, dejando en claro que siguen en buenos términos y que se mantienen enfocados en el bienestar de sus hijas Mía y Nina. Además, comentó que le parecería “padrísimo” si Rubín llegara a tener una relación con Mónica Noguera, ya que la considera una persona encantadora y de gran calidad humana.

Cabe recordar que el romance entre Andrea y Erik inició en 1999, cuando se conocieron en una discoteca en la Ciudad de México. Tres meses después, se hicieron novios y en abril del año 2000, celebraron su boda en Acapulco. Su matrimonio, que fue uno de los más queridos del mundo del espectáculo mexicano, llegó a su fin en febrero de 2023, cuando anunciaron su separación en buenos términos a través de redes sociales.

¿Qué dijo Mónica Noguera ante la respuesta de Andrea Legarreta?

Ante las declaraciones de Andrea, Mónica Noguera no se quedó callada. La conductora compartió en sus redes sociales un fragmento de la entrevista en la que Legarreta respondía sobre los rumores de su supuesto romance con Erik Rubín. “Por eso adoro a Andrea Legarreta, porque me conoce, nos queremos y efectivamente Coque Muñiz estaba bromeando”, escribió Noguera en su publicación, reafirmando que no existe ninguna relación sentimental con Rubín y aclarando que todo surgió a raíz de una broma.

La reacción de Mónica no solo evidenció la buena relación entre ella y Andrea, sino que también cerró la puerta a las especulaciones, dejando claro que los comentarios sobre su vida amorosa carecían de fundamento.