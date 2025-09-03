Wendy rompe el silencio y aclara por qué se enojó Ninel Conde con ella

“La esencia de mi amiga la traía Ninel la primer semana”.

La relación entre Wendy y Ninel Conde parecía miel sobre hojuelas. Incluso antes de su ingreso a ‘La Casa de los Famosos’, ‘El Bombón Asesino’ y Abelito estuvieron en el podcast de la conductora ‘Cómplices del desmadre’.

Había buena química entre ambas, pero todo cambió tras la salida de Conde de la tercera temporada del reality, pues Ninel habría esperado el apoyo de ‘Las Perdidas’ y al no ocurrir aparentemente se enojó.

Fue en la emisión que Wendy comparte con su también compañero de ‘La Casa de los Famosos’, Nicola Porcella, donde aclaró qué fue lo que ocurrió entre ellas.

Guevara relató que la historia comenzó cuando su representante le presentó a Karina, y desde ese momento Conde habría comenzado a imitar ciertas palabras y conductas de la llamada ‘Licenciada’.

Y eso fue notorio en la semana de arranque de ‘La Casa’, donde a Ninel se le vio usando frases y modos de la famosa Karina. “Como que ella entró mucho en el mood, un poco la personalidad de mi amiga con las palabras de ella. O sea, la esencia de mi amiga la traía Ninel la primer semana. Y cayó bien por lo que vi en las redes sociales”, relató la conductora de la post-gala.

Lo siguiente fue que Conde habría dado por hecho que por trabajar con el mismo manager de ‘Las Perdidas’, tendrían que apoyarla en el reality.

“Pero pues no, Paola no ve ‘La Casa de los Famosos’, Karina anda en su pedo. Y cuando sales y el público te saca, la verdad sí te quedas un poco resentido y empiezas que ‘fraude’… Hemos visto que todos los que salen (dicen), ‘no, pero si yo tengo más seguidores que el que me sacó’, o ‘pero si yo daba más contenido’, o ‘me salí y ya no hay rating’”, añadió Guevara.

Al momento, Nicola agregó a la charla: “pero es que no tienen que ver los seguidores en ‘La Casa’”.

‘El Bombón Asesino’ parecía furiosa y en un live hizo un comentario donde dijo que ‘La Casa de los Famosos’ no la ha ganado ninguna mujer. Pero Wendy no se quedó callada y tras esas declaraciones reviró dejando en claro que no permitiría que se minimice su triunfo ni su identidad.

“Yo escojo mis batallas, yo me pelearía con ‘Mayito’ o con Maripili, mi comadre que ya ganó una Casa de los Famosos, Ivonne Montero, con ganadoras, no voy a estar peleando con quienes no ganaron y quedaron ardidos, entonces así yo no me peleo, yo alguien que me sume vistas, que me haga viral.

“¿Creen que me van a tirar el evento con mil 200 conectados? No, si me voy a pelear es con quien sean ganadores”, expresó contundente.

Wendy afirma no estar enojada con Conde, sin embargo ocurrió otro evento en el que Ninel vuelve a poner de manifiesto que no está contenta con Guevara.

“Hay un video en donde ella anda de fiesta y su amigo dice ‘saludos a la licenciada Karina’ y ella dice ‘saludos’. ‘Y a Wendy’, dice su amigo de nuevo. Y ella dice ‘A Karina’, o sea como que a mí no, como si tuviera algo contra mí”, finalizó.