Nicola se aleja de Sergio Mayer: También lo dejó de seguir en Instagram

Cada uno trata de negarlo a su manera, pero lo cierto es que entre Nicola Porcella y Sergio Mayer cada vez hay mayor fricción por lo que, definitivamente, el llamado “Team infierno” se desintegra después de jurar, en La casa de los famosos, que mantendrían su “amistad” fuera del popular reality show de Televisa.

Ahora, es el peruano quien confirmó que había marcado distancia con el cantante de Garibaldi y hasta dejó de seguirlo en redes sociales, así como lo hizo Mayer en su momento con él, incluso, hasta Wendy salió de su lista de “amigos”.

Durante la presentación a la prensa de su programa ¡Qué buena hora!, el artista peruano se sinceró sobre la relación que lleva con el esposo de Issabela Camil. “Yo no tengo problemas con nadie, no me meto con nadie. Más bien le di la razón cuando dejó de seguirme. A ver... Sergio no maneja las redes como Wendy o como yo, de repente se cansa de ver el contenido que subimos, las tonterías. Y es normal, eso no quita la amistad, pues yo también lo dejé de seguir”.

Según Nicola, jamás ha habido un conflicto con Mayer, su único enfoque, actualmente, es hacer carrera en México y ganar dinero para cambiar su vida ahora que se independizó y vive en un departamento con Wendy Guevara y Agustín Fernández.