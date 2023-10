¡Hizo un ‘Pedro Sola’! Wendy Guevara se equivoca de marca y las redes sociales no la perdonan

Wendy Guevara la influencer nunca ha dejado de promocionar productos... y pasar momentos vergonzosos en el camino.

La sencillez y el carisma de Wendy Guevara , cuyas divertidas pláticas con sus compañeros del “Team Infierno” Nicola Porcella, Sergio Mayer y Poncho De Nigris todavía son recordadas con cariño, le han permitido estar, ahora más que nunca, bajo los reflectores, por lo que sus apariciones públicas no dejan de ser un acontecimiento esperado por los fans.

No es raro que los momentos de Wendy Guevara se viralicen en redes sociales; sin embargo, uno en especial destacó debido a que tuvo una equivocación que de inmediato recordó a Pedrito Sola, el carismático conductor de “Ventaneando”, ¿qué pasó?

EL VERGONZOSO ERROR DE WENDY GUEVARA DURANTE UNA TRANSMISIÓN EN VIVO

Fue durante una transmisión en vivo con el influencer Adrián Marcelo que a Wendy Guevara “se le fueron las cabras” al hablar sobre sus gustos en la comida y bebidas, pues inició diciendo que prefiere los lugares de ambiente, como los mercaditos, a los restaurantes caros.

El bochornoso momento de Wendy Guevara se dio al momento de hablar de las bebidas, pues aseguró que ella prefiere la cerveza a los vinos u otros licores más caros. Fue cuando Adrián Marcelo le preguntó sobre su marca favorita que la influencer cometió un garrafal error... aunque eso sí, con estilo.

Wendy Guevara reveló su marca de cerveza favorita, aunque luego se quedó dudosa e incluso hasta le preguntó a su equipo de producción si esa era la respuesta correcta, lo que generó risas entre los internautas.

"¿Cuál es mi marca? Dos Equis, y yo diciendo que Ultra (...) Ah no wey a mí me encanta tomar cerveza, me encanta más la Dos Equis, es la que tomó", dijo Wendy Guevara; sin embargo, el error ya estaba hecho.