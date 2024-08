Wendy Güevara exhibió a Sian Chiong: “Lo vi en un antro gay": VIDEO

El habitante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Sian Chiong, causó controversia y molestia en redes sociales por los comentarios que dijo sobre Wendy Guevara, que fueron tildados como “clasistas y discriminatorios”.

En una conversación que tuvo con su compañero de reality, Ricardo Peralta, el actor expresó su gusto porque el influencer estuviese en esta temporada porque él sí era alguien “preparado” y “estudiado” a comparación de Wendy Guevara.

“Tú sí tienes cultura, sabes varios idiomas, haz viajado. Es bien hablar contigo”, le expresó Sian a Ricardo.

Ante esto, Wendy Guevara, quien es panelista de la actual temporada del reality show, no se quedó callada y arremetió contra Sian Chiong.

“En México somos más población que venimos de abajo y por esa población, tú tragas papacito. Es doble cara, nos has dejado ver tu personalidad, no tienes chiste, no tienes gracia, solamente tienes ojos bonitos”, comenzó diciendo.

La ganadora de la primera temporada del reality show aseguró que el actor solo “sabía hacer favorcitos para que le den papelillos”, pero no especificó qué clase de favores eran.

Además, la chica trans exhibió a Sian, asegurando que lo había visto en un antro gay.

“Una vez me lo encontré en un antro gay en Cuba, no voy a decir nada más, porque no soy de sacar a gente del clóset”, expresó Wendy.