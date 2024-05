Wendy Guevara es operada de emergencia: “Estoy nerviosa, soy bien miedosa”

Wendy Guevara no ha parado desde que ganó La Cada de los Famosos México, su saturada agenda de trabajo, poco le da tregua para descansar, pero una emergencia médica la obligó a hacer un alto.

La influencer trans contó en redes sociales que fue sometida a una intervención quirúrgica con carácter de urgencia, la tarde de este domingo 25 de mayo, en su natal estado de León.

Según contó la creadora de contenido de “Las Perdidas”, estaba presentando un fuerte dolor abdominal por lo que acudió revisión con un médico y le fue diagnosticada una “piedrita en la vesícula” que estaba en riesgo de migrar a otros órganos.

“Yo no me podía parar de verdad del dolor, el médico me dijo que cómo era posible que aguantara tanto”, contó Wendy en historias de Instagram.

Dijo además que la operación fue de emergencia ya que había riesgo de que la piedra se desplazara al páncreas y se le complicara con una pancreatitis.

En otras publicaciones de Instagram, Wendy se mostró ya con bata hospitalaria, esperando ser ingresada al quirófano. “Estoy muy nerviosa, yo soy bien miedosa para estas cosas”, expresó.