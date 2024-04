Wendy Guevara confiesa por qué se niega a hacerse una vaginoplastia

Wendy Guevara es amada o odiada, su extravagante personalidad genera ese efectivo en el público; o les cae bien o les cae mal. Ella no se engancha con sus detractores y prefiere siempre alzar la bandera blanca de la paz.

La creadora de contenido tuvo in conflicto con el conductor Gustavo Adolfo Infante y crearon una enemistad en el pasado que hoy es cosa del pasado. Luego de hacer las paces, le concedió una entrevista para su canal de YouTube en la que habló de temas que no solía tocar.

Contó que desde la adolescencia se dio cuenta de sus preferencias sexuales y se le despertó la curiosidad por hacer su transición de hombre a mujer, pero no fue hasta entrada la adultez que pudo materializar su anhelo, pues no contaba con el apoyo de su familia.

Apenas hace cinco años, la ganadora de La Casa de los Famosos México comenzó su tratamiento hormonal para cambiar su sexo y se hizo su primera intervención quirúrgica; unos implantes de seno.

Ocurrió en el 2019, cuando Wendy con las ganancias que generó en los primeros videos de su canal de YouTube pudo costearse ella solita, una operación estética.

Ella ha hecho historia en la televisión mexicana al ser la primera chica trans en ganar un reality show en el país, se siente muy feliz con la imagen que proyecta, ¿pero está dispuesta. hacerse una operación de reasignación de sexo?

Sus deseos o no de hacerse una vaginoplastia las reveló en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

“Hay chicas que son transgénero que se hicieron la vaginoplastia, aquí en México conozco varias y se les ve muy bonita y todo, pero la neta, a mí sí me gusta verme en el espejo y me gusta tener pene y bubies (senos), a mí me encanta”.

Pero, la opción no la cierra del todo, pues la influencer que alcanzó la fama con “Las perdidas” asegura que podría cambiar de opinión. “Si un día se me antoja, pues me la mocho (el pene”, dijo.