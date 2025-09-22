Viuda de Vicente Fernández es captada besando a otro hombre frente a toda su familia, ¿es su nuevo novio?

“Como cuando vas a ver al Potrillo en Los Ángeles y su mamá Doña Cuquita, está cante y cante, y de repente besito”.

Doña ‘Cuquita’, viuda del cantante Vicente Fernández, se volvió tendencia en redes sociales después de que circulara un video en el que se le ve abrazando y besando a otro hombre.

En pleno concierto a doña María del Refugio Abarca Villaseñor, nombre real de la señora, se le ve muy emocionada mientras canta ‘Las botas de Charro’, tema original de ‘El Rey de la Canción Ranchera’, José Alfredo Jiménez, que después interpretó en diversas ocasiones Vicente Fernández.

El hecho que más sorprendió es que el sospechoso caballero y doña ‘Cuquita’ estaban en la presentación de Alejandro Fernández en Las Vegas, Nevada, en su gira ‘De rey a rey’, donde reunió a más de 17 mil personas y a donde estaba presente casi toda la familia Fernández.

A través de TikTok, una usuaria detectó el momento de los besos y abrazos y colgó el clip describiendo: “Como cuando vas a ver al Potrillo en Los Ángeles y su mamá Doña Cuquita, está cante y cante, y de repente besito”.

Las imágenes impactaron y rápidamente se hicieron virales con rumores sobre una nueva oportunidad que se estaría dando la viuda de don Vicente en el amor.

Sin embargo, una influencer y comentarista de espectáculos reveló la identidad del sospechoso caballero. “Quien realmente es él, es el señor Javier, su hermano mayor de doña ‘Cuquita’.

“Recordemos que ellos como familia son muy afectuosos (cariñosos , amorosos) y así se saludan o se expresan su cariño” dijo ‘Chamonic’.

Y pidió a los creadores de contenido que investiguen antes de difundir rumores. “Se pasan, deberían de investigar primero antes de señalar o decir o confirmar”.

Cabe señalar que la familia Fernández se dio cita en el show de ‘El Potrillo’, donde el cantante ha hecho una tradición al presentarse cada 15 de septiembre por 23 años.

La familia Fernández se dio cita en el concierto de Alejandro en Las Vegas, Nevada. Televisa Espectáculos

Doña ‘Cuquita’ despidió a su marido, don Vicente Fernández el 12 de diciembre de 2021, en el Hospital Country 2000, de Guadalajara, Jalisco.

