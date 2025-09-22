Suscríbete
Famosos

Viuda de Vicente Fernández es captada besando a otro hombre frente a toda su familia, ¿es su nuevo novio?

A través de redes sociales circuló el clip donde se ve a doña ‘Cuquita’ abrazado y besando a un hombre en pleno concierto de su hijo Alejandro.

September 22, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Cuquita-Fernández.jpg

Doña ‘Cuquita’ estuvo abrazando y besando a un sospechoso caballero.

Instagram

“Como cuando vas a ver al Potrillo en Los Ángeles y su mamá Doña Cuquita, está cante y cante, y de repente besito”.

Doña ‘Cuquita’, viuda del cantante Vicente Fernández, se volvió tendencia en redes sociales después de que circulara un video en el que se le ve abrazando y besando a otro hombre.

En pleno concierto a doña María del Refugio Abarca Villaseñor, nombre real de la señora, se le ve muy emocionada mientras canta ‘Las botas de Charro’, tema original de ‘El Rey de la Canción Ranchera’, José Alfredo Jiménez, que después interpretó en diversas ocasiones Vicente Fernández.

El hecho que más sorprendió es que el sospechoso caballero y doña ‘Cuquita’ estaban en la presentación de Alejandro Fernández en Las Vegas, Nevada, en su gira ‘De rey a rey’, donde reunió a más de 17 mil personas y a donde estaba presente casi toda la familia Fernández.

A través de TikTok, una usuaria detectó el momento de los besos y abrazos y colgó el clip describiendo: “Como cuando vas a ver al Potrillo en Los Ángeles y su mamá Doña Cuquita, está cante y cante, y de repente besito”.

Las imágenes impactaron y rápidamente se hicieron virales con rumores sobre una nueva oportunidad que se estaría dando la viuda de don Vicente en el amor.

Sin embargo, una influencer y comentarista de espectáculos reveló la identidad del sospechoso caballero. “Quien realmente es él, es el señor Javier, su hermano mayor de doña ‘Cuquita’.

“Recordemos que ellos como familia son muy afectuosos (cariñosos , amorosos) y así se saludan o se expresan su cariño” dijo ‘Chamonic’.

Y pidió a los creadores de contenido que investiguen antes de difundir rumores. “Se pasan, deberían de investigar primero antes de señalar o decir o confirmar”.

Cabe señalar que la familia Fernández se dio cita en el show de ‘El Potrillo’, donde el cantante ha hecho una tradición al presentarse cada 15 de septiembre por 23 años.

Familia-Férnadez.jpg

La familia Fernández se dio cita en el concierto de Alejandro en Las Vegas, Nevada.

Televisa Espectáculos

Doña ‘Cuquita’ despidió a su marido, don Vicente Fernández el 12 de diciembre de 2021, en el Hospital Country 2000, de Guadalajara, Jalisco.

Refugio Abarca Cuquita
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
vestido de Galilea Montijo.jpg
Famosos
Galilea Montijo “recicla vestido": llora y hace llorar a su novio Isaac Moreno por el significado
September 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
elminado casa de los famosos.jpg
Famosos
El octavo eliminado de La Casa de los Famosos es de Team Día y no fue Dalilah Polanco
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
salvacion caa de los famosos (1).jpg
Famosos
Salvación cardíaca: Team Noche tuvo la suerte de su lado y Aldo recibió la ayuda de Yetus y Abelito
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana-posicionamiento.jpg
Famosos
“Chismoso, traidor y desleal": Alexis Ayala y Aarón Mercury hicieron pedazos a Guana en el Posicionamiento
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
rosario tijeras barabara de regil.jpg
Famosos
Corretean a Bárbara de Regil en calles del Edomex para pedirle una foto; ¿la alcanzaron?
Ya comenzaron las grabaciones de la quinta temporada de Rosario Tijeras
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
ariel daniel bisogno.jpg
Famosos
La Academia de Cine Mexicano rinde homenaje a Daniel Bisogno con foto inédita; ¿hizo películas?
Daniel Bisogno formó parte del In Memoriam, segmento de los Premios Ariel en el que se recuerda los que fallecieron durante el año previo
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
debora estrella esposo.jpg
Famosos
¿Quién es el ex exposo de Débora Estrella y cómo fue su historia de amor?
La conductora de Telediario en Multimedios, que murió al desplomarse la avioneta en la que viajaba, tuvo un feliz matrimonio de 10 años pero se separó en 2020
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
rosamaria-abelito.jpg
Famosos
Rosa María Noguerón responde a críticas tras polémica con Abelito; llaman al reality “La Casa de los Fraudes”
La productora de La Casa de los Famosos México reaccionó.
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero