Virlán García despide a su hermana asesinada con desgarrador mensaje: ¡Estaban peleados!

Un feminicidio más, una mujer menos, pero esta vez la tragedia le tocó la puerta al seno de la familia del cantante Virlán García. Su hermana fue asesinada y hallada muerta en su residencia.

El crimen fue reportado la tarde del miércoles 5 de junio en San Luis Río Colorado en el estado de Sonora. Efectivos del Cuerpo de Bomberos atendieron el llamado de un incendio en la zona y cuando los funcionarios llegaron hallaron el cuerpo inerte de la joven Dayana Gabriela Báez.

El cantante Virlán García lamentó la muerte de su hermana con un desgarrador mensaje que compartió a través de las redes sociales.

En la publicación confesó que él y su hermana estaban distanciados. “Tú no te quisiste ir, te arrebataron de nuestros caminos de la manera más cruel y cobarde. Nunca me voy a perdonar que te haya pasado esto porque no te lo merecías”.

En el mismo mensaje externó: “Tantas veces me hablaste y por orgullo no te contesté por las diferencias y problemáticas familiares que nos dividían”.

Según las primeras investigaciones, a Dayana la habría asesinado, a puñaladas, su pareja.