Sylvia Pasquel explotó por la ‘grosería’ contra Silvia Pinal en la entrega de los Premios Oscar 2025

La noche del pasado 2 de marzo, se llevó a cabo la 97a entrega de los Premios Oscar, galardones que reconocen lo mejor del cine en Hollywood. En esta ocasión, un aspecto que causó gran polémica, fue el hecho de que el fallecimiento de Silvia Pinal pasó completamente desapercibido, desaire que despertó la molestia de Sylvia Pasquel y la inspiró a pronunciarse de forma contundente al respecto.

Silvia Pinal fue ‘ignorada’ por los Premios Oscar y así reaccionó Sylvia Pasquel

Esta edición de los Oscar tuvo un momento emotivo con el In Memoriam, donde se recordó a las celebridades más importantes de la industria que fallecieron este año. En el público hispano, se esperaba un gesto de honor con Silvia Pinal, pues ella pertenecía a la prestigiosa Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, sin embargo, esto no ocurrió, ocasionando confusión y despertando la indignación de Sylvia Pasquel, que describió esto como una total falta de respeto.

Así lo externó durante una reciente charla para “Ventaneando”, en la que no pudo disimular la molestia que le provocó este aparente desaire, en especial por la influencia que su madre tuvo en el cine en español.

"¡Qué grosería la de los Oscares! Porque mi mamá pertenecía a la mesa de votación, perteneció muchos años, un tachesote. Porque sí, la señora Pinal fue una actriz de Buñuel muy importante. Es la actriz mexicana que más películas hizo con Buñuel, ganó la Pala de Oro, que no es su premio Oscar, que no lo ninguneo”, concluyó Sylvia Pasquel, reiterando la enorme labor que Silvia Pinal hizo en el mundo del cine y destacando la huella imborrable que dejó, aún si los Premios Oscar no lo consideran tan importante.