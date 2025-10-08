Vinculan a manager de Danna y Mario Bautista por fraude de 40 millones de pesos; estafó a Ricky Martin

“Los costes que lleva hasta el momento este proceso ascienden a más de 40 millones de pesos”.

En medio de la polémica se encuentran varios artistas como Danna, Mario Bautista, ‘Molotov’ o Ricky Martin pues detuvieron a su manager, Pepe Tajonar, por un fraude de 40 millones de pesos.

El periodista Gilberto Barrera fue el encargado de dar a conocer la noticia en el programa de radio de Jessie Cervantes de Exa FM.

“Actualmente, tiene en sus manos la carrera de Mario Bautista. Estoy en posibilidad de confirmar que Tajonar fue detenido por haber hecho fraude con un evento, aparentemente o presuntamente, en torno a una presentación de Ricky Martin”, señaló.

Y añadió que Pepe Tajonar fue detenido el viernes, el día que tenía que presentarse a una audiencia.

“Los costes que lleva hasta el momento este proceso ascienden a más de 40 millones de pesos y el próximo miércoles habrá una audiencia en el reclusorio donde se está llevando esta situación, aparentemente”, indicó Barrera.

Finalizó expresando que “Tajonar fue detenido y pasó el fin de semana en el Reclusorio. Ahora tendrá que dar cuentas el miércoles”.

¿De qué se le acusa a Pepe Tajonar?

Al propietario de Kasst, lo señalan de la cancelación del concierto de Ricky Martin para el cierre de la FENAZA 2019, donde el cantante aseguró el incumplimiento de contrato al no recibir la liquidación del show.

Tajonar fue detenido el pasado viernes 4 de octubre en el Aeropuerto de la Ciudad de México y se le trasladó al Centro Regional de Reinserción Social de Zacatecas, donde permanece recluido tras haberse iniciado su vinculación a proceso.

El manager y productor se defendió diciendo que “él tenía hasta las 9 de la noche, de acuerdo al contrato, para hacer el depósito del millón de pesos que se tenía restante y él mismo hablaba de iniciar una demanda o de ya haber puesto una demanda con el cantante para que se hiciera la devolución de inmediato del recurso”, detalló la esposa del gobernador de Zacatecas, Cristina Rodríguez.

¿Qué pasó entre Tajonar y Danna?

En 2023, Pepe fue el encargado de realizar el accidentado tour XT4S1S de Danna, el cual terminó con varias presentaciones canceladas luego de que no estuviera listo el escenario que utilizaría en sus conciertos.

A través de redes sociales, le advertían a la cantante que “el manager de Danna Paola es un estafador con problemas legales con otros artistas desde 2019”.

¿Y con Mario Bautista?

Al cantante lo demandaron por fraude en 2023, debido a que un concierto pactado en Toluca fue cancelado y se señalaba a Pepe Tajonar de nunca haber mandado el contrato del evento.

