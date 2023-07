Ricky Martin sufre revés, presentan más pruebas sobre presunto abuso a su sobrino

Pretender vengarse de su sobrino costaría al astro boricua sendas sanciones que empañarían su exitosa carrera.

En julio del año pasado, Ricky Martin se vio implicado en un problema bastante serio. Su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martin lo denunció por acoso sexual bajo la Ley 54 de Puerto Rico, que protege a víctimas de violencia doméstica. Luego de enfrentar presión mediática con una avalancha de críticas de fans del astro boricua y sin motivo aparente, el chico retiró la acusación del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, capital de la isla del encanto.

El ex Menudo decía entonces: “Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo del público, y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido. Fui víctima de la mentira”.

Asimismo, Vanessa Martin, hermana del cantante y madre de Deniss, desmintió cualquier acusación en contra del astro asegurando ser familia. En septiembre, en un intento por desestimar las acusaciones de su sobrino, Ricky decidió demandarlo por extorsión, persecución maliciosa, abuso de derecho y daños y perjuicios, para ser reparados con 20 millones de dólares (355 millones de pesos). El asunto no paró ahí. Dennis contrademandó la acusación de su tío por conducta sexual no consensual. Aunque los abogados del artista sugieren que esa contrademanda es de “naturaleza frívola y temeraria”, Dennis pide 10 millones de dólares, unos 177 millones de pesos. En entrevista, Michel Corona, abogado del joven, nos cuenta cómo va el proceso hasta ahora.

Ricky Martin se vio implicado en un problema muy serio. Instagram

Sé que usted es un referente en Puerto Rico, pero enfrentar a Ricky Martin en un juzgado será complejo... Sí, Ricky Martin tiene su dificultad, sobre todo por los medios que están pendientes de lo que él haga, tantos seguidores que tiene, personas poderosas que lo apoyan… Eso, aunque puede ser difícil, el joven Sánchez Martin vino a verme y me pidió que si lo representaba ante la demanda que le hizo su tío, y yo acepté.

¿Deniss puede pagarle? No, será pro bono; no le estoy cobrando por esa defensa.

¿Qué demanda Ricky Martin? Se queja de que Deniss lo llamaba, pero que un sobrino llame a su tío para nada es raro ni sería motivo de ninguna demanda. Ahora, sólo procedimos a levantar la contrademanda, que en Puerto Rico es llamada una reconvención; ahí exponemos que, desde que mi cliente tenía 11 años, el señor Martin lo había inducido a un acto de abuso sexual dentro del camerino de una obra que se representaba en Broadway de nombre Evita.

¿Qué pasó? Ricky Martin actuaba en esa obra; de pronto, se quedó solo con mi cliente y llevó a cabo actos sexuales genitales. Lo hizo como un caso de abuso sexual porque estamos hablando del caso de un menor.

¿Fue lo único que pasó? No. Cuando mi cliente estaba en la escuela intermedia, Ricky Martin lo venía a buscar cerca del plantel, y en un parque tenían relaciones, que son parte del abuso sexual porque ningún niño puede decidir eso. Esa conducta se repitió por bastante tiempo hasta que mi representado se cansó del abuso y le puso una orden de protección en el Tribunal de San Juan para que dejara de estar llamándolo y acechándolo en la casa.

Pero retiró la orden, ¿no? Sí, pero hay que recordar que mi cliente es una persona indigente que no tiene el poder que tiene Ricky Martin, y que él fue solo a pedir esa orden de protección que le consiguieron inicialmente, pero que retira en un momento donde se siente solo.

¿En qué cambia ahora? Ahora quiere que su versión sea escuchada y se le ponga remedio al abuso sexual que ha sufrido.

¿Cuánto pide económicamente? Diez millones de dólares en daños. El caso está en una etapa preeliminar, sigue el descubrimiento de pruebas que tendrá interrogatorios con miras de tener un juicio público donde toda la gente podrá ver y oír todas las pruebas que se viertan.

En caso de que Ricky no quiera enfrentar esto, ¿qué procede? Su situación es más difícil que eso, ya que en este momento promueve la demanda no puede sólo irse; él presentó una demanda, hizo una reclamación y no, no puede desistirse del asunto.

¿Qué le pide Ricky Martin a Denisse? Le está pidiendo 30 millones en su demanda, y mi representado no tiene nada cercano a eso; yo la leí y no veo ningún daño de mi cliente. Él dice que Deniss quería llevar a uno de los hijos de Ricky al cine y no entiendo; si lees esa demanda, la verdad no hay razón de esa denuncia.

Muchos abogados le llaman valiente; no cualquiera acepta un caso así... He practicado las leyes en Puerto Rico por más de 30 años; he sido Ministerio público, fiscal, abogado de la defensa y he tenido a mi cargo un sinfín de casos de demandados y demandantes.