Danna Paola rompió el silencio tras decir que prefiere a España sobre México: ¿se arrepintió?

Hace apenas un par de días, las redes sociales se volcaron en contra de Danna Paola y el gran cariño que siente por España. Esto luego de que en una entrevista dijera que prefería al país europeo sobre México, opinión que causó la molestia del público, ganándose así varios reproches por presuntamente “no mostrar su agradecimiento” hacia el país que la vio crecer.

Tras estas declaraciones, la cantante decidió guardar silencio y así evitar contribuir a la controversia que sus palabras generaron. No obstante, en una reciente conversación con distintos medios, Danna finalmente rompió el silencio y se pronunció respecto a sus declaraciones.

Danna Paola se “retracta” de decir que prefiere a España antes que a México

A propósito de la gira de promoción de “ChildStar”, su nueva producción discográfica, Danna ha estado viajando a diferentes ciudades y países para participar en múltiples proyectos. Es así que recientemente fue captada por medios de comunicación, quienes no perdieron la oportunidad de preguntarle acerca de esta polémica en la que se vio involucrada.

“Yo viva México por siempre, los amo, bye”, dijo la artista, evitando ahondar en los señalamientos que le ocasionó esta espontánea respuesta.

La cantante fue juzgada por presuntamente “no mostrar su amor” a México Instagram

Las redes no la perdonan

No obstante, las redes y los internautas aún no logran olvidar el “desaire” que tuvo con México, pues hay quienes consideran que su respuesta no significa nada, sino que es en realidad una forma de salirse por la tangente.

A pesar del rechazo que ocasionaron sus expresiones, sus más fieles seguidores han salido en su defensa, argumentando que en realidad no dijo nada malo y en ningún momento se expresó mal de su país de origen. Una de ellas fue Ángela Aguilar, quien declaró que le parece sumamente injusto el linchamiento mediático al que Danna Paola fue sometida, pues considera que ha trabajado arduamente para consolidar su carrera solo para que un mal entendido trate de afectarla.