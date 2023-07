VIDEO: Lourdes Ornelas, mamá de Camilo Blanes, es mordida por un perro al discutir con su hijo

Por intentar ayudar a Camilo Blanes a dejar la vida loca que lleva, la cual no se cansa de mostrar en redes, la señora Lourdes Ornelas fue mordida por un perro.

Hace unos días, Camilo Blanes, de 39 años, habló ante las cámaras de Europa Press sobre su transición a mujer, cambiando su nombre en su perfil en redes al de Sheila Devil, tras el fuerte rumor de que supuestamente se está inyectando hormonas sin supervisión médica.

“Máxima bronca he oído pero no sé por qué tanta máxima, las palabras ya me duelen... ¿Hormonando? ¿A qué te refieres? No, yo soy el sexo que siempre he sido. (Le gusta que le digan) Sheila, ‘Camilín’ es aborrescente tío pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre siempre ha sido y siempre será mi padre. Más que nada porque me parezco a él a morir”.

“Ya no soy yo, me sentía más agresivón en mi personalidad, el que consideraba mi lado masculino pero, cuando me he analizado más, (he pensado), no es que realmente esto no es, me ha costado rato pero, mira, ahora estoy muy a gusto”.

La señora Lourdes Ornelas sigue preocupada por la salud mental de su hijo, por lo que fue a casa de ‘Camilín’, en Madrid, para ayudarlo a salir adelante, pero fue atacada por un perro cuando corría a un amigo de su hijo mientras se escucha que el propio Camilo Blanes la corre de su casa: "¡Fuera de mi casa, que te pires!”.

El programa español ‘Así es la vida’ que captó el dramático momento, señaló que Lourdes Ornelas intentaba echar de la vivienda de su hijo a un sujeto que llevaba 15 días alojado ahí y a quien considera “una malísima influencia” para él.