José Eduardo Derbez se despide de Victoria Ruffo por “trabajo”, pero ella revela que va a un retiro

Entre lágrimas, Victoria Ruffo y Paola Dalay despidieron a José Eduardo Derbez en el Aeropuerto de la Ciudad de México. La actriz visiblemente conmovida fue cuestionada sobre el destino del viaje de su hijo, a lo que sin titubeos compartió que se dirigía a un retiro.

El motivo del viaje fue contrario al mencionado por Derbez, quien indicó que se iba por cuestiones de trabajo. En lo que sí abundó es que se va por un periodo prolongado, aunque adelantó que volvería y se llevaría a su pareja Paola y a su hija Tessa, quien nació en junio de 2024.

José Eduardo intentó desviar las declaraciones de Ruffo, pero ella no dejaba de mostrarse conmovida y con los ojos llorosos por la despedida.

“Va a un retiro espiritual”, dijo Ruffo, y al mismo tiempo detalló que no sabe el tiempo que permanecerá lejos, pues según sus palabras, Derbez no se lo especificó, pero sí agregó que su regreso sería cuando esté listo.

“Pues a ver cuándo lo sueltan, a ver cuándo deciden que ya está listo… No me aclaró bien las cosas, (pero) va a ser un viaje muy bonito, se va a divertir mucho, y ya cuando regrese hablamos”, dijo Victoria.

Las palabras de Victoria Ruffo dividieron opiniones en redes sociales, pues mientras muchos usuarios especulan sobre el verdadero destino de José Eduardo, otros afirman que se trata de una broma de la actriz.

La protagonista de ‘Corona de lágrimas’ también habló de su nuera Paola Dalay, a quien le reconoció el momento difícil que vive en su papel de esposa, mamá y en medio de su amor, despedirse de José Eduardo.

Pero Derbez retomó la palabra para insistir en que el viaje es laboral y que actuará en una película y dos temporadas de una serie, y que la tristeza de Paola se debía a que cada vez tiene mayor conexión con su hija Tessa.

El también actor afirmó que extrañará a su pequeña hija, pero que regresará por ellas cuando comience a grabar la serie.