Suscríbete
Famosos

José Eduardo Derbez se despide de Victoria Ruffo por “trabajo”, pero ella revela que va a un retiro

El llanto de la actriz encendió las alarmas por el largo periodo que su hijo permanecerá alejado de la familia.

September 11, 2025 • 
Ericka Rodríguez
José-Eduardo.jpg

José Eduardo aseguró que viaja por trabajo, pero su mamá dio otra versión.

Instagram

“Pues a ver cuándo lo sueltan, a ver cuándo deciden que ya está listo”.

Entre lágrimas, Victoria Ruffo y Paola Dalay despidieron a José Eduardo Derbez en el Aeropuerto de la Ciudad de México. La actriz visiblemente conmovida fue cuestionada sobre el destino del viaje de su hijo, a lo que sin titubeos compartió que se dirigía a un retiro.

El motivo del viaje fue contrario al mencionado por Derbez, quien indicó que se iba por cuestiones de trabajo. En lo que sí abundó es que se va por un periodo prolongado, aunque adelantó que volvería y se llevaría a su pareja Paola y a su hija Tessa, quien nació en junio de 2024.

José Eduardo intentó desviar las declaraciones de Ruffo, pero ella no dejaba de mostrarse conmovida y con los ojos llorosos por la despedida.

“Va a un retiro espiritual”, dijo Ruffo, y al mismo tiempo detalló que no sabe el tiempo que permanecerá lejos, pues según sus palabras, Derbez no se lo especificó, pero sí agregó que su regreso sería cuando esté listo.

“Pues a ver cuándo lo sueltan, a ver cuándo deciden que ya está listo… No me aclaró bien las cosas, (pero) va a ser un viaje muy bonito, se va a divertir mucho, y ya cuando regrese hablamos”, dijo Victoria.

Las palabras de Victoria Ruffo dividieron opiniones en redes sociales, pues mientras muchos usuarios especulan sobre el verdadero destino de José Eduardo, otros afirman que se trata de una broma de la actriz.

La protagonista de ‘Corona de lágrimas’ también habló de su nuera Paola Dalay, a quien le reconoció el momento difícil que vive en su papel de esposa, mamá y en medio de su amor, despedirse de José Eduardo.

Pero Derbez retomó la palabra para insistir en que el viaje es laboral y que actuará en una película y dos temporadas de una serie, y que la tristeza de Paola se debía a que cada vez tiene mayor conexión con su hija Tessa.

El también actor afirmó que extrañará a su pequeña hija, pero que regresará por ellas cuando comience a grabar la serie.

“A mi mamá porque le gusta generar polémica; si fuera un retiro me fuera a Tepoztlán”, dijo entre risas ante los cuestionamientos de la verdadera razón de su viaje.

josé eduardo derbez Victoria Ruffo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
aronmercurynancymamaniño.jpg
Famosos
Así lucían Aaron Mercury y su mamá Nancy cuando vendían salchipulpos para salir adelante
September 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
grupo pesado.jpg
Famosos
Grupo Pesado despide a entrañable amigo y colaborador: “Tu huella queda en nuestro corazón”
September 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
charlie-kirk.jpg
Famosos
El escalofriante disparo que fulminó a Charlie Kirk en pleno discurso sobre uso de armas en EEUU
September 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
mauricio-herrera--.jpg
Famosos
Mauricio Herrera necesita andadera, pero sigue trabajando en teatro a sus 91 años
September 10, 2025
 · 
Nayib Canaán
explosioniztapalpa.jpg
Viral
Testimonios desde el caos: ¿qué pasó con los heridos y sus familias tras explosión en Iztapalapa?
La solidaridad para ayudar a las víctimas en el lugar de la tragedia es un mensaje esperanzador
September 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
estadio-banorte-.jpg
Viral
¿Dueños de palcos y plateas en Estadio Banorte entrarán GRATIS a los partidos del Mundial 2026?
Hay resolución sobre caso de titulares de palcos y plateas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
September 10, 2025
 · 
TVyNovelas
Anel-Noreña.jpg
Famosos
Anel Noreña reaparece tras infarto y agradece al programa ‘Hoy’: “gracias a Dios conservé mi empleo”
Acompañada de su hijo José Joel contó cómo salvó la vida después de del infarto.
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
guana-fraude-0.jpg
Famosos
Fans de Noche acusan fraude y exigen que Guana ya no sea Líder tras ganarle a Aldo y Abelito
En La Casa de los Famosos, la polémica traspasa la pantalla...
September 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero