Vandalizan y roban tumba de Silvia Pinal a días de su aniversario luctuoso; exasistente confirma con fotos

Efigenia Ramos acudió al panteón y a su arribo a la tumba de la diva del cine, se percató de robos y percances.

November 11, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Vandalizan la tumba de doña Silvia Pinal.

“Tienen una persona que debe mantener la cripta bien limpia y todo”.

A pesar de que para la tumba de la ‘Última Diva del Cine Mexicano’, los hijos de doña Silvia Pinal, tienen contratado a un empleado que se encarga de darle mantenimiento, el nicho fue vandalizado y robado.

La exasistente personal de la fallecida actriz, Efigenia Ramos, confirmó que del interior de la cripta robaron diversos objetos, pese a los cuidados que intentaban darle.

Ramos indicó que ella misma se percató de los daños tras acudir al panteón. Inmediatamente notó que la tumba de Silvia Pinal tenía rastros de saqueo y deterioro, por lo que decidió documentar con videos y fotografías.

“Vandalizaron la cripta, se metieron a hacerle daño a la cripta, yo tengo fotos de cómo la vandalizaron. Ya la arreglaron otra vez, pero no se vale lo que está pasando: van y se roban las cosas, dañan… y eso que la de mi jefa está bien protegida”, declaró Efigenia visiblemente molesta.

@lacalientemonclova

💔 Filtran fotos de la tumba de SilviaPinal en completo abandono 😢 El periodista EmilioMorales mostró imágenes sin flores ni cuidados 🌾 y las redes estallaron 😡 Dicen que su familiaPinal sigue peleando por la herencia 💸 mientras el sepulcro de la diva luce olvidado 🕯️ Una leyenda del CineMexicano que dio tanto… y ahora descansa en silencio 💐 ¿Tú crees que la familia la olvidó o hay algo más detrás? 🫢

♬ sonido original - La Caliente 107.1FM - La Caliente 107.1FM

Sin embargo, la que fuera la mano derecha de Pinal en vida, detalló que el robo no fue un incidente aislado, pues otros nichos vecinos también fueron afectados. “No fue la única ahí en esa calle, fueron varias”, explicó.

Ramos también añadió que los hijos de Pinal, Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán “tienen una persona que debe mantener la cripta bien limpia y todo, lo tenían contratado desde hace mucho, porque a mi jefa eso siempre le importó”, indicó.

Doña Efigenia hizo a un lado el enojo del saqueo de la tumba y reveló que le rendirá un homenaje y una misa para conmemorar a la primera actriz, donde espera poder reunir a sus familiares, amigos y seguidores.

“Voy a hacer el homenaje de mi jefa. Sí, bueno, el aniversario luctuoso. Ya tengo todo. Hoy estaba haciendo la escaleta. Yo pedí permiso, ya tengo todo: su misa, los cantantes de ópera, todo. Ahí vamos a estar”, dijo emocionada.

Cabe recordar que la diva del cine nacional murió el pasado 28 de noviembre de 2024.

Silvia Pinal Efigenia Ramos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
