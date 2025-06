¡Va con todo! Esta es la estrategia de Facundo para ganar La Casa de los Famosos México 2025: VIDEOS

Facundo es el primer habitante confirmado para la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2025 . Y ahora que la cuenta regresiva ha comenzado, el polémico conductor ya afila su estrategia para llegar a la final y, por qué no, quedarse con el primer lugar de la temporada 3 del reality de Televisa. Pero… ¿cómo piensa lograrlo?

¿Cuál es la estrategia de Facundo para “La Casa de los Famosos México” 2025?

En sus primeras declaraciones, el comediante y conductor advirtió que no mostrará su verdadero yo dentro de la casa. “La verdad es que no me tomo muy personal ni muy en serio las cosas. La única forma de ganar es divirtiéndose”, soltó sin filtros.

Facundo dejó claro que se transformará dentro del show y va a ser un personaje. Es decir, los fans no verán al Facundo real , sino a una versión estratégica, calculadora y hasta camaleónica si es necesario.

¿Cuál es la mayor arma de Facundo? El humor afilado

Y es que, a decir del propio Facundo, su mejor y peor cualidad puede ser la misma: dijo que es muy bueno para detectar los puntos débiles de los demás… y los uso para “que duelan”.

Facundo quiere divertirse en “La Casa de los Famosos México”. (Televisa)

El humor que lo ha hecho famoso podría convertirse en su espada más filosa. Pero también confesó que es empático y que podría involucrarse emocionalmente con sus compañeros, lo cual lo pondría en una posición vulnerable.

Galilea Montijo se burló y recordó cuando le ganó a Facundo

En una charla cargada de humor con Galilea Montijo, conductora principal del programa, Facundo no se guardó nada y soltó una bomba con sabor a revancha, dijo que tenía más posibilidades de ganar ahora que la condcutora de Hoy no compite, pues ella le robó la corona en Big Brother VIP 2002.

El dardo fue directo al corazón del recuerdo. Aunque en tono de broma, Facundo dejó ver que tiene cuentas pendientes con el pasado y que esta podría ser su gran oportunidad de redimirse ante el público. Eso sí, lo único que quiere es divertirse.

¡Facundo ya quiere entrar a “LCDLFM” 2025!

Por si fuera poco, el conductor confesó que firmó su contrato hace siete meses, por lo que ya está desesperado por entrar a la casa y comenzar el juego. Su emoción es tanta, que no puede esperar para desplegar su estrategia y “romperla” frente a millones de espectadores.

¿Estará listo Facundo para soportar la presión, las alianzas y las traiciones? Lo sabremos muy pronto, porque si algo promete su participación, es polémica, risas y mucha estrategia. La Casa de los Famosos México 2025 inicia el domingo 27 de julio.

