Uno a uno, todos los escándalos que protagonizó Adrián Marcelo en ‘La Casa de los Famosos México’

¡Las cosas se están descontrolando en ‘La Casa de los Famosos México 2024’ !

Adrián Marcelo se ganó el odio del público tras el escándalo que se generó dentro de ‘La Casa de los Famosos México 2024’, que apenas lleva poco más de dos semanas.

Y es que el youtuber tuvo una intensa pelea a palabras con Briggitte y Gala Montes, tras la prueba del líder de esta semana, sumado a la traición de Sian.

¿Qué hizo Adrián Marcelo en ‘La Casa de los Famosos México 2024’?

Adrián Marcelo es acusado de acoso, bullying y misoginia por la forma en la que se expresa de sus participantes, sobre todo después de burlarse del diagnóstico de depresión que padece Montes.

“Vas con quien te conviene para que te recete porque no puedes. ¿Entraste a un juego deprimida, en serio? ¿Con diagnóstico entraste a esta casa? No te aguantas, por eso te tienen que llamar allá para darte tu cerealito. Te faltó niñez, estás enferma, no deberías de estar aquí”, arremetió Marcelo.

Sin embargo, no es la única situación polémica en la que el comediante se envuelve dentro de ‘LCDLFM’.

Estos son los escándalos de Adrián Marcelo en ‘La Casa de los Famosos México’:

Lo acusan de manipular a Shanik Berman para iniciar su estrategia: La periodista (ya eliminada) le confesó sus fuertes sentimientos sobre la muerte de su hijo, y él fingió que también había perdido al suyo, pero él no ha tenido ninguno.

Ha molestado a Briggitte Bozzo desde el inicio: En cada oportunidad que tiene, Marcelo se lanza contra la joven influencer venezolana, refiriéndose a ella de forma despectiva.

Se burló de la depresión de Gala Montes : Criticó el estado mental de la actriz, cuando ella defendió a Briggitte.

: Criticó el estado mental de la actriz, cuando ella defendió a Briggitte. Tiene roces con Arath de la Torre:

Después del pleito en ‘LCDLMF’ y el comunicado de La Jefa, Adrián Marcelo se disculpó con Gala y Arath, y prometió no volver a tocar temas sensibles sobre el pasado de los demás participantes.

“Fue un golpe bajo. Una falta de respeto fue meterme con una enfermedad”, señaló, pero insistió que ella misma lo había provocado.

¿Quién es Adrián Marcelo, uno de los participantes de ‘La Casa de los Famosos México’?

Adrián Marcelo es un youtuber y comediante de 34 años originario de Monterrey, Nuevo León. Es presentador de TV en Multimedios, tiene su propio podcast y su canal de YouTube, en donde comparte bromas y chistes con humor negro.

A la par de su carrera profesional, el influencer se recibió de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la licenciatura de Psicología. Y de hecho, los fans de ‘La Casa de los Famosos México’ han pedido que se le revoque la cédula profesional tras sus dichos.

Marcelo está casado con la diseñadora de modas, Karina Puente.