Una niña ahorró tres años para comprar su boleto para ver a Carlos Rivera y él le dio esta sorpresa

El video, subido por el usuario de TikTok @miguelperezvoz hace un día y que se viralizó en cuestión de horas, logró conmover a miles de personas que no dudaron en difundir este caso para que Carlos Rivera se fijara en el sacrificio que tuvo que hacer la niña sólo para conocerlo.

Afortunadamente, la unión de los fans rindió frutos y el video llegó a Carlos Rivera, quien no dudó en tomar una enternecedora decisión que fue celebrada por todos sus seguidores: esta es la historia.

NIÑA ROMPE SU ALCANCÍA PARA VER A CARLOS RIVERA EN PRIMERA FILA Y SE VIRALIZA

Miguel Pérez, el papá de la pequeña admiradora de Carlos Rivera , explicó en el video subido a TikTok que su hija había ahorrado por tres años para poder ver al cantante. Ya habían ido a un concierto anteriormente, pero sólo pudieron comprar entradas para los lugares más alejados. El sueño de la niña era poder adquirir mejores entradas para ver al cantante en primera fila.

“Hace tres años le compramos un boleto a nuestra hija para ver a Carlos Rivera en el Palenque de Tlaxcala, pero la verdad lo compramos hasta arriba, entonces ella quería verlo bien de cerca. Ahorró durante tres años para comprar el boleto de hasta enfrente”, se escucha decir a Miguel Pérez mientras su hija, envuelta en llanto por tener que hacerlo, rompe una alcancía de Santa Claus de la que salen varios billetes y monedas.

El video de la pequeña llorando por tener que romper la alcancía conmovió a miles de fans y al mismo Carlos Rivera, quien anunció que le daría un regalo especial para su seguidora.

CARLOS RIVERA ANUNCIA UNA INCREÍBLE SORPRESA PARA SU PEQUEÑA FAN

Carlos Rivera no dudó en reaccionar al video original en TikTok, al tiempo que lo reposteó en sus redes sociales para anunciarle una gran sorpresa a la niña: La invitó a su Palenque de Día de Muertos en Tlaxcala, en donde se presentará el 1 y 2 de noviembre, para que ella no tuviera que gastar sus ahorros.

“Ya está invitada por nosotros para que no tenga que gastar sus ahorros. Me llegó al corazón”

“Ya viene mi tradicional Palenque de Día de Muertos en Tlaxcala y me encontré con esta pequeña gran Riverista. Ya está invitada por nosotros para que no tenga que gastar sus ahorros. Me llegó al corazón”, escribió Carlos Rivera en Instagram, quien incluso se ha mantenido al pendiente de la conclusión de esta tierna historia:

“Hablamos con su papá y ella todavía no lo sabe, porque está en la escuela. Estoy nervioso!”, comentó Carlos Rivera en el mismo post.