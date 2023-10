Carlos Rivera revela con qué calma el llanto de su bebé

El pasado 3 de agosto, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se convirtieron en padres del pequeño León, por lo que, desde entonces, la vida les cambió y ahora tienen otras prioridades.

Así lo reveló el cantante, quien pasó todo un mes “encerrado” con su bebé para disfrutarlo a plenitud durante los primeros días de su nacimiento.

Ahora que el intérprete de Otras vidas regresó a los foros de televisión con el programa ¿Quién es la máscara? ha tenido que organizar mejor su agenda para correr a su casa y pasar el mayor tiempo posible con el niño.

En una reciente entrevista con Televisa Espectáculos, el ganador de La Academia aseguró que lo más difícil de esta etapa es tener que salir de casa y dejar al bebé con su esposa, pues en este momento sólo quiere estar con ellos. “La alegría más grande que he tenido en toda mi vida es lo que estoy viviendo ahorita… De repente, incluso, es hasta difícil irme de mi casa… me dan ganas de decir ‘quiero cancelar todo porque me quiero quedar solamente aquí’. He tenido la oportunidad de que el primer mes, enterito, de aquí a acá no hay nada que me haga moverme de mi casa y de su lado”, le dijo al periodista Jorge Ugalde.

Pero lo más tierno que confesó en la conversación fue la manera en la que calma el llanto de su bebé.

“Ahora le calma que yo le cante… es como lo más bonito que hemos podido vivir en toda mi existencia. El bañarlo es más responsabilidad. Cambiarlo, no tengo bronca, de hecho desde el día uno ahí estoy… Y bañarlo, yo lo hice la primera vez, ya le agarré práctica. Además, me gusta hacerlo, de hecho es algo que cuando yo estoy en casa (…) lo primero (que le digo a Cynthia) es ‘ahora me toca a mí’. He sido papá, papá… yo hago mi labor”.