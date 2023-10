El tierno mensaje que le dedicó Carlos Rivera a Cynthia Rodríguez: “Más bella que nunca”

Carlos Rivera le manda un piropo a su esposa, la conductora Cynthia Rodríguez, y las redes estallan

Carlos Rivera le dedicó un tierno mensaje a Cynthia Rodríguez, su esposa. “Más bella que nunca”, fueron las palabras que el cantante dejó al pie de un video que publicó la conductora de televisión en su cuenta oficial de Instagram.

Recordemos que la pareja recibió a su primer bebé en agosto pasado, Carlos cumplió con sus compromisos laborales y aceptó regresar a los foros de Televisa con la nueva temporada de ‘¿Quién es la Máscara?’.

Por su parte, Cynthia Rodríguez eligió la maternidad, pero sin descuidar su faceta de empresaria con una marca de productos de belleza y sin dejar de lado su trabajo en sus propias redes sociales.

Cynthia Rodríguez se sincera sobre el postparto

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cynthia Rodríguez compartió sus mejores consejos para el postparto. La conductora de televisión, se dio un tiempo para platicar sobre todo lo que le ha funcionado en esta etapa de su vida.

“Hoy ya me cerraron los jeans que usaba antes de embarazarme, estoy a punto de cumplir los dos meses, pero como no se trata de presumir, sino de compartirles; les voy a compartir qué cosas me han ayudado más rápido”, explicó la también esposa de Carlos Rivera en sus historias.

“Solo tomen en cuenta una cosa, nuestro cuerpo cambió durante nueve meses, nueve meses para dar vida, ha valido totalmente la pena y nunca va a regresar a ser el mismo. No es lo que buscamos, nuestro cuerpo ya cambió y nosotras ya cambiamos, nunca vamos a ser las mismas, eso está muy bien porque ya somos mamás…. Tienes que ir a tu ritmo”.

Así luce Cynthia Rodríguez tras casi dos meses de dar a luz Instagram

Además de usar un kit de cremas para la parte abdominal, el cual recomendó muchísimo, Cynthia reveló que no se fajó “por un tema de rehabilitación del suelo pélvico para no dañarlo más, pero sí usé calzones tipo faja”, platicó con sus seguidoras.

También, Cynthia compartió que no ha dejado de tomar agua para hidratar su piel y que va por la quinta sesión de vendas frías porque “ayuda muchísimo con la inflamación y con la flacidez”, sin olvidar las vitaminas y la alimentación.