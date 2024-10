Una fan de Liam Payne reveló un detalle sobre su muerte que coincide con la teoría de Mhoni Vidente

Una fan de Liam Payne ha revelado detalles sobre cómo fue su experiencia al ver al ex cantante de One Direction antes de morir en el hotel ubicado en Buenos Aires, Argentina. Según contó en una entrevista, cuando ella lo miró, el músico británico no estaba drogado.

“Lo vi bajar por el ascensor del hotel a las 3 de la tarde. Estuve ahí desde temprano esperándolo. Lo vi bien, contrario a lo que dicen en la televisión y en redes sociales, que estaba agresivo o alcoholizado”, dijo Daiana en la charla con el portal “TN Central”.

A decir de la joven y desde su punto de vista, no cree que Liam haya tomado la decisión de aventarse por el balcón, poniendo en duda sobre si hubo alguien que pudo haberlo hecho. “Lo vi en buen estado”, insistió.

Esta declaración coincide con una teoría que Mhoni Vidente lanzó hace unos días sobre la muerte de Liam Payne.

La tarotista cubana consultó a los astros y develó que, desde su conocimiento, “las cartas del juicio y de la templanza le dijeron que él no se tiró”, y se lanzó en contra del hotel diciendo que “escondían muchas cosas”.

Pero eso no fue todo, la tarotista cubana detalló en “Heraldo TV” cuántas personas habrían estado involucradas: “Yo visualizo que lo matan entre dos personas, que fue un pleito y que lo tiraron, que fue un hombre y una mujer”.

Mientras tanto, la policía en Argentina está haciendo de todo para recuperar toda la información posible para armar el caso y resolver qué fue lo que pasó en el hotel en donde murió Liam Payne.

De hecho, te informamos este jueves 24 de octubre que las autoridades allanaron el hotel para “secuestrar elementos de interés para la investigación”, desde documentos, registros, videos y hasta nombres de los empleados que trabajaron ese día y los anteriores.

El hecho de que la policía investigue uno a uno a los trabajadores, levantó sospechas de una posible involucrado. Sin embargo, es muy pronto para afirmarlo.

¿Cómo murió Liam Payne?

El cantante de “Teardrops” murió el pasado 16 de octubre en un hotel en Buenos Aires, Argentina, después de caer por el balcón que estaba en el tercer piso.

Su padre, Geoff Payne, viajó hasta aquella ciudad para iniciar con los trámites para repatriar su cuerpo, pero la policía se lo impidió porque siguen investigando.

Los peritos tardaron alrededor de 3 horas en recuperar el cuerpo del fallecido cantante, y los fans, que estaban a las afueras del hotel, lo despidieron con aplausos y lágrimas.

El informe preliminar de la autopsia decía que Liam Payne había muerto por un politraumatismo, que le ocasionó hemorragias externas e internas. Según informes, tenía 25 heridas en total.