Cuál era el verdadero nombre del Kompayaso y por qué se hacía llamar así

El comediante Kompayaso murió a los 54 años después de una dura lucha contra los problemas de salud que lo llevaron al coma por casi una semana, según confirmó su hermana, Alix.

El verdadero nombre del famoso era Eleazar del Valle y se dedicaba al stand up de humor negro y al doblaje mexicano. Sobre cómo creó el personaje, te contamos más abajo.

¿De qué murió Kompayaso?

El Kompayaso murió por una serie de factores que desencadenaron su deceso. Primero sufrió un derrame cerebral, por lo que fue trasladado al nosocomio desde el viernes pasado.

El Kompayaso se hizo famoso en 2018. (Instagram @elkompayasoreal)

Luego, se le subió la presión, hubo secuelas que le dejaron daños en el cerebro después de una operación y tuvo que ser intubado para mantenerlo con vida. Lamentablemente, no soportó tanto daño.

Te recordamos que el Kompayaso tenía una enfermedad renal antes de este incidente, lo que complicó aún más la situación.

¿Quién era Kompayaso?

El Kompayaso era un comediante conocido por su humor ácido. Nació en Hidalgo. Se hizo famoso en Internet luego de haber hecho de todo para convertirse en actor de teatro profesional, pues era su sueño. Sin embargo, cuando probó suerte en Hollywood, se dio cuenta de que era muy distinto a lo que imaginaba.

Decepcionado, estaba a punto de dedicar su vida como consultor de seguridad, pero hizo un último intento en una audición para el programa “Tengo Talento”, y fue allí donde nació el Kompayaso, su personaje más icónico.

En una charla recuperada por “Milenio”, contó: “El personaje se creó junto con otro amigo argentino, le comenté: ‘Quiero participar, pero no quiero que la gente me reconozca’. Y él me dijo: ‘¿Por qué no te pintas de payaso? Pero hazlo serio’, y me aventé, esto fue en el 2018”.

En aquella programación, el comediante se presentó ante los jueces con el personaje, cuyo nombre era Unktú Pangh Uhehé Ramírez, e hizo reír a todos. Rápidamente se hizo viral.