Una famosa cantante confesó que come esperma de serpiente para cantar mejor: VIDEO

La cantante Jessica Simpson hizo una fuerte confesión sobre cómo se prepara para cantar mejor, pero el curioso método dejó a sus seguidores con la boca abierta. Tal parece que la famosa estrella usa esperma de serpiente… Sí, así como lo leíste.

“Ellos me preguntaron: ‘¿Qué estás bebiendo?’ Porque es una especie de hierba china. Mi entrenador vocal me dijo que la tomara, así que no lo cuestione”, contó la cantante de “I Wanna Love You Forever” en una publicación en Instagram.

Entonces, la artista comentó que la infusión principal está hecho con esperma de serpiente: “Si quieres un buen tono vocal, tienes que beberla”.

Sus seguidores reaccionaron a su video. Algunos no dudaron en hacer comentarios de asco, mientras que otros la apoyaron y destacaron su talento.

Esta peculiar revelación ocurrió a pocos días de que la cantante anunciara su mudanza tras separarse de su esposo, Erick Johnson, en enero pasado.

¿Dónde está Jessica Simpson y qué está haciendo actualmente?

Jessica Simpson vive actualmente en Nashville, en donde continúa su tratamiento contra el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Ella misma contó cómo se siente a la revista Rolling Stone.

“Ha sido increíble desconectarme de mi vida tal como era, porque me cuesta ser creativa cuando cuido de todos. Y me cuesta convencerme de que debía ser egoísta como madre y como empresaria. Tuve que, literalmente, desarraigarse”. Jessica Simpson

¿Quién es Jessica Simpson y por qué se hizo famosa?

Jessica Simpson es una cantante pop, empresaria y mamá que se hizo famosa tras una serie de éxitos como “Take My Breath Away”, “I Think I’m in Love With You” e “Irresistible”. Durante la década de los 90, fue comparada con Britney Spears y Christina Aguilera.

Jessica Simpson ahora vive en Nashville tras separarse de su marido. (Instagram @jessicasimpson)

Sin embargo, con el tiempo, su nombre se hizo más conocido por su marca de ropa, que genera miles de millones de dólares en ventas en Estados Unidos.

NO TE PIERDAS