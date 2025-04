Una exconductora de ‘Hoy’ causó revuelo con la extraña FOTO de un fantasma en su edificio: ¿real o no?

Si bien las fotografías en donde se ven siluetas e incluso rostros bien definidos en lugares donde supuestamente no hay personas son muy populares, no todas son reales: muchas veces están retocadas o se elaboraron con herramientas de inteligencia artificial... ¡sin embargo, en esta ocasión la actriz y exconductora de “Hoy” Fernanda Ostos sostuvo que no hubo truco en la imagen que compartió!

Más de un internauta sintió escalofríos cuando notó que, en efecto, una presencia extraña se asoma en un área común del edificio donde vive Fernanda Ostos ; sin embargo no todos se mostraron tan convencidos... ¿pero cuál es la historia de esta perturbadora postal?

¿CUÁL ES LA HISTORIA DEL “FANTASMA” QUE FERNANDA OSTOS COMPARTIÓ EN X?

Hace unas horas, Fernanda Ostos causó revuelo con la publicación de una extraña fotografía que, de acuerdo con la presentadora de televisión, fue captada por uno de los guardias en una zona de su edificio con flash, a oscuras y sin filtros o ediciones posteriores.

“Amikos, tengo miedo. Uno de los chicos de seguridad del edificio donde vivo tomó esta foto a oscuras (con flash) en una de las áreas comunes, y cuando la vio para mandar el reporte diario, salió esto. Me voy del país”, escribió Ostos.

Amikos tengo miedo. Uno de los chicos de seguridad del edificio donde vivo, tomó esta foto a oscuras (con flash) en una de las áreas comunes y cuando la vio para mandar el reporte diario salió esto. Me voy del país. pic.twitter.com/OHW7doq6tl — Fernanda Ostos (@fernandaostos) April 1, 2025

A primera vista sólo se ven unas butacas en color rojo; sin embargo, las personas más atentas a los detalles descubrieron que, en efecto, lo que parece ser la cara de una niña espectral se asoma por la parte trasera de los asientos... ¡tremendo!

En otro video publicado en X, Fernanda Ostos comprobó que la zona está totalmente vacía; sin embargo, en otros posteos narró que otros empleados de mantenimiento le habían contado de la extraña aparición de una niña pero ella nunca les creyó... al menos hasta ahora.

Ya tiene años que el señor de mantenimiento ( que a veces se queda a dormir) nos trae con ese cuento de la niña etc y yo nunca le creí, ayer llegué del paseo con el perro y los de vigilancia habían escuchado a un lado de ellos una risa de niño y me contaron y yo les dije que no… — Fernanda Ostos (@fernandaostos) April 2, 2025

“Después de ordenar las fotografías, nos dimos cuenta del rostro que se asomaba al lado del asiento (…) ya tiene años que el señor de mantenimiento nos trae con ese cuento de la niña y yo nunca le creí, cuando me la mostraron (la foto) te juro que se me enchinó la piel”, reconoció la actriz.

CÓMO REACCIONARON LAS REDES AL “FANTASMA” QUE VIVE CON FERNANDA OSTOS?

Tras este intrigante hilo que de inmediato se viralizó en X, los internautas no dudaron en expresar sus opiniones sobre la supuesta “niña” que se aparece en el edificio de Fernanda Ostos: ¡muchos le creyeron, pero otros sostuvieron que se trata de una edición barata para ganar clicks! Estos fueron algunos de los comentarios con más interacciones: