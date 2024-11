Un querido actor reveló que alarmantes detalles sobre su salud: ya no reconoce a las personas de su pasado

El pasado mes de octubre, la salud de uno de los primeros actores más queridos de la televisión mexicana causó gran preocupación entre el público. Esto debido a que se reportó su hospitalización, episodio que a su vez trajo consigo otras complicaciones que poco a poco han ido permeando su integridad, provocando que tenga que tomar nuevas precauciones para no sufrir ningún accidente.

Y es que a pesar de que contó con la mejor atención médica, ciertos aspectos resultaron imposibles de detener y han ido afectándolo a distintos niveles. Así lo confesó el artista, quien recientemente reveló que entre los estragos que ha experimentado, está su incapacidad a reconocer a las personas de las que se rodea.

Eric del Castillo reveló que ya no puede reconocer a la gente que está cerca de él

A sus 90 años, Eric del Castillo puede presumir de tener una salud relativamente buena, pues aun con las complicaciones que ha tenido durante los últimos meses, sigue teniendo movilidad y es capaz de hacer sus actividades con normalidad.

Sin embargo, el padre de Kate del Castillo sí se ha visto obligado a tomar mayores precauciones, en especial ahora que experimentó varios cambios en su vista, derivadas de un trastorno ocular que redujo considerablemente su visión, al grado de que ya no es capaz de reconocer a alguien si no lo tiene prácticamente de frente. Así lo explicó en una conversación con los medios de comunicación y retomadas por “Venga la Alegría”, en la que admitió que la intervención oportuna a su caso no ha impedido que la situación se agrave.

“Sigue avanzando. Bendito Dios nunca me voy a quedar ciego, solamente es degeneración macular, se borra el centro pero veo a mis lados. No puedo verle el rostro a las personas, luego sí me da pena porque me saludan muy afectuosamente y yo no sé quiénes son, para verles la cara me tengo que acercar”, señaló el histrión.