Un integrante de ‘Me caigo de risa’ quedó en silla de ruedas tras una dolorosa caída: FOTOS

Como si el tropezón que sufrió Pedro Sola hace unos días no fuera suficiente, Luis Rodríguez “El Guana” también sufrió una dolorosa caída que le trajo inesperadas consecuencias para su salud: ¡no podrá caminar por un tiempo y eso alarmó a los fans de “Me caigo de risa”!

¿Cómo se cayó Luis Rodríguez “El Guana” y por qué apareció en silla de ruedas? Esto es lo que se sabe del lamentable percance que tendrá “guardado” al comediante durante unas semanas en lo que se recupera.

TE PUEDE INTERESAR:

¿CÓMO FUE EL ACCIDENTE QUE DEJÓ EN SILLA DE RUEDAS A LUIS RODRÍGUEZ, DE “ME CAIGO DE RISA”?

A través de sus historias de Instagram, Mariazel compartió un breve pero alarmante video en donde se aprecia a “El Guana” en una silla de ruedas. El conductor bromeó un poco sobre la situación, pero después se puso serio y reveló que se cayó mientras se trasladaba a su trabajo en su scooter.

“Me llevé mi scooter y me fui a romper la cadera en Insurgentes”

El accidente fue realmente serio, ya que Luis Rodríguez sufrió una dolorosa fractura de cadera y, por ello, al menos durante un tiempo deberá desplazarse con la ayuda de una silla de ruedas para que la lesión no empeore todavía más.

Las imágenes de “El Guana” en silla de ruedas pronto se viralizaron. INSTAGRAM

“Me llevé mi scooter y me fui a romper la cadera en Insurgentes… Traigo fractura de cadera, Zel”, expresó el integrante de “ Me caigo de risa ” quien, por cierto, no se ha pronunciado acerca de su dolorosa caída en su cuenta de Instagram.

@tendenciaspopmx El Guana, de Me caigo de risa sufre percance en la Ciudad de México ♬ sonido original - Tendencias Pop Mx

¿QUIÉN ES LUIS RODRÍGUEZ, “EL GUANA”?

Luis Rodríguez “El Guana” es un actor, conductor y comediante mexicano reconocido por sus divertidas participaciones en diversos programas de televisión; además de esto, también es un popular influencer con más de 390 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

A pesar de que muchos lo identifican más por su trabajo en “Me caigo de risa”, Luis Rodríguez también ha actuado en muchas películas de comedia, la más reciente de ellas es “Technoboys”, una cinta de Netflix protagonizada por Luis Gerardo Méndez.