¡Preocupación por Ana Martín! La actriz relata la caída que sufrió en pleno set de ‘A.mar’

Luego de que en redes sociales comenzaran a surgir diversos tuits que apuntaban a un accidente de Ana Martín mientras trabajaba en su telenovela más reciente, los fans realmente se preocuparon por ella, sobre todo porque se dijo que David Zepeda la tuvo que ayudar a levantarse.

Al final, luego de unas horas de silencio, A na Martín le puso fin a las especulaciones sobre su accidente a través de una reveladora entrevista en donde detalló qué le pasó realmente y cuál es su futuro tras la caída que sufrió ayer 07 de enero, ¿le pondrá una pausa a su carrera?

¿QUÉ DIJO ANA MARTÍN SOBRE SU ACCIDENTE MIENTRAS GRABABA UNA TELENOVELA?

Durante su charla con el periodista Carlo Uriel que está disponible en X, Ana Martín habló de su accidente, cómo se cayó y cuál es su estado de salud actual luego del percance que, reconoció, sí la hizo “guardarse” en su casa en lo que pasaban los malestares.

“Me caí, era en piedras y como mis zapatos son planos, me resbalé y me caí"

A decir de Ana Martín , ella actualmente se encuentra muy bien y de hecho, como no sufrió lesiones de consideración, volvió este miércoles 08 de enero a trabajar tras guardar reposo durante unas horas.

EN EXCLUSIVA | La actriz Ana Martín habla después de sufrir aparatosa caída durante la grabación de una telenovela. 😱



¡Muchas gracias por la confianza mi querida Anita (@AnaMartinActriz)! pic.twitter.com/i7zMthv4Wk — Carlo Uriel (@SoyCarloUriel) January 8, 2025

“Me caí, era en piedras y como mis zapatos son planos, me resbalé y me caí. No pasó nada, ya estoy en casa”, aseguró la primera actriz, al tiempo que adelantó que la escena que se iba a grabar ese día se pospuso no por su caída, sino porque las condiciones de luz no eran las adecuadas.

“No tengo nada. Gracias por preocuparse, pero no pasó nada, mañana (este miércoles) llego a mi llamado”, concluyó la intérprete de buen humor.

Nuestra querida @AnaMartinActriz tuvo accidente mientras grababa la novela "Amar" en tlayacapan.... David Zepeda corrió en su auxilio.... pronta recuperación — gil huerta (@gilhuertaglez) January 8, 2025

¿CUÁNDO SE ESTRENA “A.MAR”, LA NUEVA TELENOVELA DE ANA MARTÍN?

“A.mar”, la nueva telenovela de TelevisaUnivisión producida por Nacho Sada y que reunirá a actores de la talla de David Zepeda, Ana Martín, Eva Cedeño y Eugenia Cauduro, comenzó a grabarse en septiembre del 2024 y se espera que sea estrenada durante el primer trimestre del 2025.