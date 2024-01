Un famoso presentador de TV generó polémica por ‘negarse’ a ser padre tras el nacimiento de su séptimo hijo

Bertín Osborne, un popular cantante y conductor de televisión español, desató toda clase de críticas luego de sus explosivas declaraciones sobre el nacimiento de su séptimo hijo hace algunas semanas, al que no ha querido reconocer.

El presentador español, de 69 años, ya había generado polémica al confirmarse que sostenía una relación sentimental con Gabriela Guillén, una joven de 33 años. La diferencia de edad fue ampliamente criticada por el público ibérico, quien ahora expresó su ira de nueva cuenta.

Y es que, en una reciente entrevista, Bertín Osborne reiteró que “no quiere ser padre” tres días después del nacimiento de su séptimo hijo; incluso, puso en duda la paternidad del pequeño y hasta exigió una prueba de AND para “salir de dudas”.

Estas fueron las escandalosas declaraciones de Bertín Osborne recopiladas por una revista que lo entrevistó sobre este delicado tema.

En una charla con la revista Hola!, Bertín Osborne dejó muy en claro que “no quiere ser padre”, sentencia que despertó la furia de cientos de internautas que no dudaron en dejarle airados comentarios, sobre todo en Instagram :

“Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre”, sentenció el famoso europeo, cuyo séptimo hijo nació apenas el 31 de diciembre.

Sobre su relación con Gabriela Guillén, y su decisión de tener al bebé, Osborne señaló lo siguiente:

“Con Gabriela ha pasado lo que ya todo el mundo sabe (...) yo tuve con ella una relación de poco tiempo, y un buen día me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije: ‘Mira, como tienes dos opciones, quiero que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez’ ”, aseveró el famoso.

Sobre la prueba de ADN, el cantante reiteró que la solicitará no por desconfianza, sino para tener la entera certeza de que el bebé es suyo:

“Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacerme las pruebas”, detalló.

PRESENTADOR ESPAÑOL “SACA LAS GARRAS": DEMANDARÁ A QUIENES LO CRITIQUEN

El conductor y cantante español, consciente de que su punto de vista ha desatado una serie de críticas en redes sociales, aseguró que tomará medidas hacia las personas que lo ataquen.

Bertín Osborne, quien participó en la telenovela mexicana Amor de nadie al lado de Lucía Méndez, advirtió que demandará a aquellos que emitan o difundan rumores sobre él relacionadas con su paternidad.