Un famoso comediante recordó la desagradable experiencia que lo hizo desilusionarse de Eugenio Derbez

Aunque Eugenio Derbez es una personalidad sumamente querida entre el público, no está exento de los comentarios negativos, especialmente si se trata de acciones que cometió en el pasado con gente que no hacía más que idolatrarlo. Es el caso de Ricardo Pérez, quien se sinceró sobre cómo conoció al productor y los amargos recuerdos que este atropellado encuentro le dejó, los cuales tiene presentes hasta el día de hoy.

¿Qué pasó entre Eugenio Derbez y Ricardo Pérez? El desencuentro que marcó el inicio de su relación

Durante uno de los más recientes episodios de “La Cotorrisa”, Ricardo Pérez rememoró cómo fue la primera vez que habló con Eugenio Derbez. Sin embargo, lejos de ser una ocasión especial, en realidad fue bastante desafortunada por la actitud del artista.

“Una vez, de morrito. Wey, yo fui corriendo a saludarlo en el aeropuerto (a Eugenio) y me mandó a la ch*#@. O sea, pues yo me le acerqué, traía una plumita y él estaba viendo una vitrina. Llegué muy morrito y le dije: ¿tú eres Eugenio? y me dijo que sí. Después agarró sus cosas y se fue, y yo me quedé ahí”, narró el novio de Susana Zabaleta.

Ricardo Pérez reveló que Eugenio Derbez lo ignoró cuando todavía no era famoso Instagram

Pese a lo decepcionante que fue en ese momento el hecho de que uno de sus ídolos lo ignorara, el artista aseguró que es algo que recuerda con gracia, por lo que no guarda ningún tipo de rencor hacia el actor de “No se acepta devoluciones”. Prueba de ello, es que ya han tenido la oportunidad de trabajar juntos ahora que ambos se dedican a la comedia, justo como hicieron en “LOL”.

Quién es Ricardo Pérez, el comediante que relató el rechazo que recibió de Eugenio Derbez

Ricardo Pérez es un influencer y comediante mexicano, conocido principalmente por ser conductor estelar de “La Cotorrisa”, uno de los podcasts más exitosos de los últimos años en la red. Actualmente, tiene 30 años de edad y junto a José Luis Slobotzky, su compañero, se dedica a dar presentaciones en vivo, las cuales realiza de forma paralela a su labor en redes sociales.

En cuanto a su vida personal, desde inicios de 2024, el joven cómico mantiene un noviazgo con Susana Zabaleta, quien es 30 años mayor que él. Sin embargo, esta diferencia de edades no ha sido un impedimento para que la pareja disfrute al máximo de su romance, mismo que comenzó gracias a que coincidieron en las grabaciones de “Divina Comida”, producción que les dio la oportunidad de conocerse hasta que surgió el “flechazo”.